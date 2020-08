Greske medier: - Harry Maguire arrestert

En bytur skal ha endt med slagsmål blant flere engelskmenn på den greske øya Mykonos.

På ferie i Hellas skal det ha kommet rapporter om at Harry Maguire er blitt arrestert, melder Protothema.

United.no var første norske nettside til å omtale saken.

Slagsmål

Grunnen skal være et slagsmål utenfor en gresk bar med flere engelskmenn.

Maguire skal ha blitt oppdaget av politiet utenfor baren, da de grep inn for å prøve å avslutte hendelsen.

Ifølge den greske avisen skal United-spilleren ha motsatt seg politiet, og som et resultat av det skal politiet ha arrestert kapteinen for å motsette seg myndighetene, og ikke adlyde.

De andre involverte engelske turistene skal også ha blitt tatt med på politistasjonen.

Journalisten Samuel Luckhurst twitrer at Manchester United har bekreftet at de er klar over at det har oppstått en hendelse med deres kaptein. Samtidig skal kapteinen deres nå samarbeide med de greske myndighetene.

- Klubben er klar over en angivelig hendelse som involverte Harry Maguire i Mykonos i går. Det er kontakt med Harry og han samarbeider fullt ut med greske myndigheter. For øyeblikket kommer vi ikke til å kommentere, skal United ha uttalt.





Semifinaletap

England-stjernen er for øyeblikket på ferie i Hellas sammen med sin kjæreste Fern Hawkins.

United røk ut av Europa League etter semifinaletapet for Sevilla, noe som skal ha vært tøft for kapteinen.

- Det betydde mye for oss, og gutta er knust. Vi har en fin gruppe mennesker som veit hva det betyr å spille for denne klubben, og at å tape ikke er akseptabelt. Å komme til semifinalen er ikke akseptabelt, skal Maguire ha sagt ifølge The Sun.

Ny kaptein i januar

Sommeren 2019 ble engelskmannen klar for Manchester United, for en rekordstor sum på 80 millioner pund.

I januar ble det så klart at Solskjær valgte eleven som ny kaptein i klubben.

– Harry skal fortsette å ha armbindet. Han har vært en leder, og jeg har vært så imponert over lederskapet hans. Han har kommet inn her, og alt ved ham forteller meg at han er en leder, sa nordmannen om Maguire da.