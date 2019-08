Griezmann og Barcelona reiste seg etter marerittstart

Antoine Griezmann scoret for Barcelona søndag. Foto: Joan Monfort / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Barcelona fikk en tung start på årets første hjemmekamp i La Liga, men to scoringer av Antoine Griezmann bidro til at det ble 5-2-seier over Real Betis søndag.

Barcelona kom til søndagens kamp på eget gress med 0-1-tapet mot Athletic Bilbao i seriepremieren i bagasjen. Da Real Betis tok ledelsen ved franske Nabil Fekir etter bare et kvarters spill, så marerittet ut til å fortsette. Trener Ernesto Valverde sto på sidelinjuen med dype rynker i pannen, men kunne etter hvert jobbe seg tilbake i hvilepuls. Antoine Griezmann ble hentet til klubben fra Atletico Madrid i sommer, og søndag viste franskmannen hvorfor. Før pause satte han utlikningen til 1-1, og tidlig i annen omgang svingte han ballen i lengste hjørne til 2-1-ledelse. Feiringen var det også klasse over. Måltyven løp ut på sidelinjen og fikk drysset glitter i hånda, som han så kastet opp i lufta. Ingen Messi 21-åringen Carles Perez satte deretter inn 3-1 for den katalanske storklubben, før Jordi Alba la på til 4-1 og sørget for at det til slutt var liten tvil om hvor de tre poengene hørte hjemme. Kvarteret før slutt satte Arturo Vidal inn 5-1, før Loren Moron pyntet på resultatet for gjestene. Lionel Messi var ikke med i Barcelonas kamptropp. Den argentinske stjernen var tidligere denne uken tilbake på trening etter å ha slitt med en leggskade han pådro seg i sesongoppkjøringen. Trener Valverde valgte likevel ikke å ta noen sjanser med ham. Messi var heller ikke med da Barcelona innledet La Liga-sesongen med 0-1-tap for Bilbao sist helg. To med full pott Angrepsspillerne Luis Suárez og Ousmane Dembélé er også skadd og var utilgjengelige til søndagens kamp mot Betis. Sevilla og Atletico Madrid har begge seks poeng og full pott etter to serieomganger i La Liga. Atletico Madrid slo søndag Leganes 1-0 på bortebane etter scoring av Vitolo. Real Madrid måtte nøye seg med 1-1 mot Valladolid lørdag og står med fire poeng etter to kamper. (©NTB)