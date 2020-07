Griezmann ute med lårskade

Barcelona må klare seg uten Antoine Griezmann framover. Franskmannen pådro seg en muskelskade i låret i lørdagens oppgjør mot Valladolid, melder klubben.

Griezmann spilte 1. omgangen, men ble erstattet av Luis Suárez etter pausen på grunn av leggproblemer.

En grundigere test søndag morgen viste at han har en skade på quadricep-muskelen på framsiden av det høyre låret. Han vil derfor ikke være klarert for spill framover. Utviklingen av skaden vil være avgjørende for når han er tilbake, heter den i en pressemelding på klubbens hjemmeside.

Barcelona vant lørdag 1-0 etter scoring av Arturo Vidal. Laget ligger ett poeng bak Real Madrid med en kamp mer spilt. Det er to hele serierunder igjen å spille.

