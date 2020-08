Grindheim freste mot eget lag: - Det er sånne barnehagegreier

Ellevilt sluttdrama endte med seier til Strømsgodset.

Haugesund - Strømsgodset 2 - 3

Det var en svært frustrert Haugesund-kaptein som møtte til pauseintervju i søndagens Eliteseriekamp.

- Vi er mer opptatt av å kjefte og skylle på hverandre. Vi må gjøre et eller annet i garderoben. Makan til syting er lenge siden jeg har hørt, sa Christian Grindheim, før han fortsatte.

- Jeg er misfornøyd med moralen i laget, at vi går rundt og bare sutrer. Vi må drite i avgjørelser som kommer imot og at vi ikke lykkes med en pasning, så må vi bare jobbe videre. Det er sånne barnehagegreier, og det gidder jeg ikke.

Les også: Fiasko for Ingebrigtsen: Brann tapte nok en gang for Mjøndalen

Godset rett i ledelsen

Det skulle ikke ta lang tid før bortelaget kunne juble for kampens første scoring.

Ni minutter ut i oppgjøret ble Moses Mawa pent spilt gjennom på venstresiden, før han fant Johan Hove bakerst i feltet. 19-åringen fikk få problemer med å sette ballen inn bak en sjanseløs Sandvik i FKH-buret.

Les også: Ole Klemetsen reagerer etter Brækhus-tap: - Det verste en bokser kan gjøre

Ellers var det svært lite som skjedde i Haugesund den første omgangen, bortsett fra at drammenserne ble tvunget til å gjøre to bytter, da både Kristoffer Tokstad og Ari Leifsson måtte ut med skader.

Bedre takter fra hjemmelaget

Haugesund, som ikke imponerte i den første omgangen, viste bedre takter i begynnelsen av den andre omgangen. Likevel var det bortelaget som skulle få en ny stor mulighet omtrent ti minutter ut i omgangen.

Lars-Jørgen Salvesen fyrte av et knallhardt frispark, som gikk via en FKH-forsvarer. Men heldigvis for hjemmelaget stod tverrliggeren i veien.

Deretter skulle Haugesund få sin første store mulighet i oppgjøret. Ibrahima Wadji ble pent spilt fri av Niklas Sandberg, men klarte ikke å overliste Viljar Myhra.

JUBEL: Overtidsdramaet endte med Godset-jubel. Foto: Jan Kåre Ness (NTB scanpix)

Sluttdrama

Ti minutter før slutt viste derimot Godsets Mikkel Maigaard bedre avslutnings-takter, da han lekkert plasserte ballen forbi Sandberg, og doblet ledelsen.

Like etterpå fikk Haugesund inn en redusering da Alexander Ammitzbøl stanget Kristoffer Veldes hjørnespark kontant inn.

Og på overtid trodde Haugesund at de sikret uavgjort da Lars Vilsvik sendte ballen i eget nett, men rett etterpå dukket Salvesen opp i feltet og stanget drammenserne til tre poeng og seier.