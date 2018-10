Grønt lys for kvinnehoppere i Raw Air: – En milepæl

Maren Lundby og resten av verdenseliten i kvinnehopping får sin egen Raw Air-turnering i mars neste år. Rennene skal gå i Oslo, Lillehammer og Trondheim.

Arrangementet fikk klarsignal mandag da det ble bekreftet at kvinnenes Raw Air får 1 million kroner over statsbudsjettet.

– Dette er en milepæl for kvinnehopp. Jeg gleder meg stort til å få delta i Raw Air. Nå får vi enda en spennende turnering på kalenderen, sier Lundby i en pressemelding fra Norges Skiforbund.

Startskuddet går med kvalifisering i Holmenkollen 9. mars og individuelt renn dagen etter. Som i herrenes turnering blir hvert eneste hopp tellende i sammendraget. Lundby og co. skal totalt gjøre ni svev hver seg i løpet av seks dager.

Løft

Det er kvalifisering og individuelt renn i Lillehammer 11. og 12. mars, mens det hele avsluttes i Granåsen i Trondheim de to påfølgende dagene.

– Hvis vi skal være verdens største hoppnasjon, må kvinnehopp løftes. Raw Air er et fantastisk arrangement som får mye oppmerksomhet, og jeg ønsker å se kvinner hoppe i Raw Air. Derfor bidrar vi med penger til dette arrangementet. Jeg tror vi om få år vil få se at kvinnene hopper like langt og kanskje lengre enn gutta, sier kulturminister Trine Skei Grande (V).

Banebrytende

Hoppsjef Clas Brede Bråthen mener det er et viktig grep av Norge å slippe hoppjentene til i Raw Air. På herresiden har det allerede blitt arrangert to ganger.

– Den første store turneringen for jenter starter i Norge, og det føles veldig riktig i alle perspektiv. Vi har vært en pådriver siden starten, bidratt med gode arrangement hele tiden, og nå har vi verdens beste jentehopper og er i ferd med å få det beste laget, sier Bråthen.

– Raw Air «Ladies» er virkelig banebrytende. Kvinnehoppingen har aldri vært mer spektakulær og synlig. Vi gleder oss skikkelig til å bli en del av turneringen, sier landslagstrener Christian Meyer.

Slik blir Raw Air-programmet for kvinner neste år:

* 9. mars: Holmenkollen (kvalifisering)

* 10. mars: Holmenkollen (individuelt renn)

* 11. mars: Lillehammer (kvalifisering)

* 12. mars: Lillehammer (individuelt renn)

* 13. mars: Trondheim (kvalifisering)

* 14. mars: Trondheim (finale).

