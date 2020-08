Gro Hammerseng-Edin gir seg i TV 2

TV 2 har allerede erstatteren klar.

Det er kun et snaut år siden Gro Hammerseng ble ansatt som sportskommentator i TV 2.

Nå er det klart at den tidligere håndballprofilen gir seg i jobben allerede.

- Det er snakk om en livsstilsjobb - for å være villig til å leve i det så må jeg kjenne at mange nok av arbeidsoppgavene treffer i forhold til egne preferanser og at jeg virkelig trives, skriver Hammerseng-Edin til Medier 24.

- Jeg sa ja til jobben fordi jeg trodde på at dette kunne være drømmejobben for meg. I praksis har det vist seg at den ikke treffer blink. Dette har vært ekstremt lærerikt og spennende. Jeg angrer ikke et sekund på at jeg grep sjansen, sier hun videre.

Mina Finstad Berg overtar

TV 2s sportsleder Vegard Jansen Hagen bekrefter overfor Nettavisen at Mina Finstad Berg overtar Hammerseng-Edins rolle.

- Vi trengte en samfunnsengasjert person med god forståelse for hva den rollen innebærer. Mina har de kvalitetene vi ønsker oss i den type jobb. Nå går hun fra å ha fotball som sitt spesialfelt til å dekke et større felt av idretten nasjonalt og internasjonalt. Det steget er vi overbevist om at hun kommer til å ta uten problem, sier Jansen Hagen til Nettavisen.

OVERTAR: Mina Finstad Berg tar over rollen Gro Hammerseng-Edin har hatt i TV 2. Foto: Tv 2 Daniel Sannum Lauten (TV 2)

Jansen Hagen vil ikke utdype bakgrunnen for den tidlige avskjeden, men sier han forstår henne godt.

- Det skal hun få lov til å fortelle selv, men grunnene hun oppgir til oss angående valgene og kravene den stillingen tilsier har jeg full forståelse for. Det valget har jeg full forståelse for, sier Jansen Hagen.

- Hun har hatt noen meningsinnlegg som er ekstremt godt les og engasjernede, men så skal det være en jobb du må glede deg til hver eneste dag, sier han videre.

Ansettelsen skapte reaksjoner

Gro Hammerseng-Edin ble den første kvinnelige sportskommentatoren i et riksdekkende norsk mediehus da hun ble ansatt tidligere i år.

Av andre årsaker skapte ansettelsen reaksjoner, blant andre hos Josimar-gründer Frode Lia, som ente kanalen undervurderte journalistyrket.

- At man kan få en slik profilert og viktig journalistisk stilling rett fra skolebenken, mener jeg er å undervurdere yrket. Jeg ser at idrettspolitikk er én av de områdene hun skal dekke. Dette er et saksfelt hvor man etter min mening trenger lang erfaring, stor kunnskap og kildetilgang for å kunne kommentere med et snev av troverdighet. Man får ikke automatisk det av å være god til å spille håndball, sa Frode Lia til Nettavisen i februar.