Groenewegen vant i Horten, Holst Enger på 2.-plass

Sondre Holst Enger ønsket å spurte til seier i hjembyen Horten under første etappe av Tour Of Norway onsdag, men 24-åringen måtte gi tapt for Dylan Groenewegen.

Israel Cycling Academy-rytteren ble vraket til Giro d'Italia-laget, men fikk som et plaster på såret muligheten i Tour of Norway.

På den første etappen var han en av spurtfavorittene, men 24-åringen maktet ikke å gå helt til topps i sin egen hjemby.

Til slutt spurtet forhåndsfavoritt Dylan Groenewegen til suveren seier, med Enger som nærmeste utfordrer.

– Det var utrolig gøy å sykle i dag. Jeg skulle hatt seieren, men jeg fikk ikke tatt hjulet helt. Hadde jeg holdt hjulet hans, ville jeg hatt en sjanse i hvert fall, sa hjemmehåpet Enger til TV 2 etter etappen.

Et brudd på fem satt lenge i tet, før duoen Øivind og Audun Brekke Fløtten satte opp tempo og rev seg løs fra det opprinnelige bruddet. De var imidlertid hele tiden innen overkommelig avstand for hovedfeltet, som kjørte inn de to i god avstand til målstreken.

Til slutt ble det en duell mellom spurterne. En velt like før slutt gjorde at Edvald Boasson Hagen havnet på etterskudd, mens både Kristoffer Halvorsen, Sondre Holst Enger og Dylan Groenewegen satt i tet.

Til slutt ble det en kamp mellom de to sistnevnte, men Enger hadde lite å stille opp med mot LottoNL-syklisten som var overlegen på de siste meterne.

(©NTB)

Mest sett siste uken