Grønnemark fikk fornyet tillit som innkasttrener i Liverpool: - Det er fantastisk

Topplagene sikler etter Thomas Grønnemarks tjenester, men dansken er klar på at det kun er Liverpool som gjelder kommende sesong.

Grønnemark ble nærmest verdenskjent over natten da Liverpool ansatte ham som innkasttrener i 2018.

Dansken, som spesialiserer seg på innkast og utnyttelese av det, har til Nettavisen tidligere fortalt om da han fikk jobbtilbudet av Jürgen Klopp.

Torsdag kom nyheten om at de regjerende seriemesterne har valgt å knytte til seg Grønnemark også kommende sesong.

- Det er fantastisk å skulle trene Liverpool i en sesong til, sier dansken selv til Nettavisen fredag.

Han påpeker at filosofien hans «The Long, Fast, and Clever Throw-in» ikke går på at man skal kaste så langt som mulig, men heller jobbe med hvordan man beholder ballen etter man har fått et innkast.

Både responsen og resultatet av treningen på Anfield har vært god, om vi skal tro Grønnemark selv.

- Tilbakemeldingene har vært veldig gode, men for meg handler det ikke bare om det, men også om konkrete resultater, sier han og fortsetter.

- Resultatene har vist at den første sesongen jeg var i klubben, gikk Liverpool fra nummer 18 til nummer én i innkast under press i Premier League. Denne sesongen har vi scoret 14 mål etter innkast-situasjoner, påpeker han og understreker at det ikke handler om lange innkast som er endt opp inne i boksen.

INNKAST-TRENER: Thomas Grønnemark. Foto: Pressebilde throwin.dk

Har sagt nei til andre toppklubber i PL

Ajax, FC Midtjylland og Gent er blant klubbene som har nytt av Grønnemarks tjenester tidligere, og dansken forteller at han er svært fornøyd med å få være i Liverpool en ny sesong.

Frilans-stillingen gjør imidlertid at han også kan trene andre Premier League-klubber parallelt, og 44-åringen har etter hvert maktet å skape seg et navn innenfor sitt segment i toppfotballen.

Han har likevel én gyllen regel når andre engelske beilere forhører seg.

- Jeg har valgt å si at jeg ikke vil trene andre tradisjonelle topplag når jeg trener Liverpool.

- Det er noe du har bestemt selv, og ikke blitt pålagt av Liverpool?

- Nei, det er min egen etikk som sier at det ikke vil være bra å trene Liverpool og Manchester United i samme sesong. Nå er det Liverpool den neste sesongen, men jeg kan trene andre topplag sesongen etter det.

Regelen har blitt satt på prøve i sommer, for Grønnemark sier han har fått flere tilbud, blant annet fra toppklubber i PL, før kommende sesong.

- Det er mange som spør. Denne sesongen har også noen av toppklubbene tatt kontakt, men jeg har sagt nei. Jeg har sagt jeg kan trene andre klubbe fra midten av tabellen og nedover, men jeg kommer ikke til å trene to toppklubber samtidig, sier Grønnemark.

Han vil imidlertid ikke avsløre hvilke toppklubber som har tatt kontakt.

- Det kan jeg ikke nevne, det er fortrolig. Men jeg får henvendelser ganske ofte, og jeg er i en heldig posisjon at jeg selv kan velge, og jeg er ikke tvunget til å si ja.

FORNØYD: Jürgen Klopp har knyttet til seg Grønnemark for en ny sesong. Foto: Privat.

Trekker fram Robertson og Alexander-Arnold

Hans visjon er at «innkast skal gå fra å være noe man gjør med dårlig kvalitet, til at det blir en fantastisk del av fotballen».

Innkast-spesialisten påpeker at lag bruker opp opp mot totalt 20 minutter på innkastsituasjoner i løpet av en kamp.

Grønnemark har til Bild tidligere uttalt at midtstopper Joe Gomez er den spilleren som kaster lengst i Liverpool, men mener de to backene Trent Alexander-Arnold og Andy Robertson har utviklet seg stort etter hans inntreden.

- Både «Robbo» og Trent har utviklet seg til å bli verdensklasse når det kommer til å ta beslutninger om når de skal kaste, og hvor det blir skapt et spillpunkt på banen. Men det er minst like viktig hva spillerne ute på banen gjør for å skape rom, og da må jeg bare si at spillerne i Liverpool er blitt det jeg kaller «innkast-intelligente», for de har en fornemmelse om hvor det skapes rom.

Progresjonen har vært så god at Klopp har gitt Grønnemark fornyet tillit over flere sesonger, og nå blir han altså en del av støtteapparatet til tyskeren igjen.

Dansken husker godt sin første økt med Liverpool-laget da han ble hentet til Melwood på sommeren i 2018, hvor han introduserte seg selv.

- Jeg sa på første treningsdag på Melwood at det normalt er 40-60 innkast per kamp, og at de fleste lag beholder ballen i mindre enn 50 prosent av tilfellene når de har innkast. Jeg sa til ham at jeg ikke vil gjøre dere til Stoke 2, og at det ikke handler om lange innkast, erindrer han.

Så skal Jürgen Klopp ha tatt ordet.

- Like etter reiste Jürgen Klopp seg opp og sa «Vi hadde en god sesong og var i Champions League-finalen, men vi var veldig dårlige på innkast».

Tyskeren skal ha forsøkt å forbedre Liverpools balltap etter innkast med interne ressurser, men så seg til slutt nødt til å hente inn Grønnemark.

- «Vi har invitert Thomas, og han er innkasttrener. Jeg vet det er en spesiell jobb, men han er ekspert. Jeg har hundre prosent troen på at Thomas skal hjelpe oss til å bli gode på innkast», skal Klopp ha sagt, ifølge hovedpersonen selv.