Grønt lys for oppstart av flere ligaer i Danmark – gjelder også for Solbakkens FCK

Eliteserien i fotball, håndball og ishockey er blant ligaene som har fått grønt lys til å starte opp igjen i Danmark, melder den danske regjeringen lørdag.

I en pressemelding fra Kulturministeriet melder Ritzau om hvilke profesjonelle idretter som får lov til å starte opp igjen.

Det gjelder for de to øverste divisjonene for fotball menn, den øverste divisjonen for fotball kvinner, den øverste divisjonen for håndball menn og kvinner, den øverste divisjonen for ishockey menn og for badminton, trav- og galoppløp.

Gjenoppningen skal også gjelde for profesjonelle idretter der mesteparten av utøverne lever av deres inntekter fra idretten.

