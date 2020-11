Grorud kan trene felles fra torsdag

Det er ikke påvist flere tilfeller av koronasmitte i 1.-divisjonslaget Grorud. Dermed kan spillerne samles når karantenen er over torsdag denne uken.

Det opplyser fotballklubben i en pressemelding mandag ettermiddag. Grorud fikk påvist ett tilfelle av koronavirus i starten av forrige uke. Siden har alle spillerne testet negativt.

– Jeg er veldig glad for at alle testet negativt. Det betyr at den strenge protokollen vi har levd under siden seriestart i juli, virker, sier daglig leder Jon Ole Reinhardsen i Grorud IL.

To av lagets kamper ble utsatt som følge av den positive testen. Dermed skal Grorud spille fem kamper på to uker fra kommende søndag. Første kamp spilles hjemme mot Raufoss.

– Det er viktig at vi treffer på de tre treningene vi har før det braker løs. Vi må trene med god nok intensitet for å bli klare til kamp, sier trener Eirik Kjønø, som også legger til at spillerne har trent godt i karanteneperioden.

