Grorud med historisk seier, Ull/Kisa-keeper scoret frisparkmål

Grorud slo Sogndal 3-1 hjemme mandag og tok med det sin første seier på nivå to noensinne. Samtidig er Ranheim serieleder etter sterke 3-0 borte over Åsane.

Tidligere Stabæk-spiller Oscar Aga hamret inn 1-0 til Grorud på straffe etter 39 minutter, før Alioune Ndour utlignet for Sogndal like etter pause. Så pirket Nikolai Jakobsen Hristov inn 2-1 fra kloss hold med 20 minutter igjen, en scoring som Sogndal-spillerne mente burde vært annullert.

Til tross for et Sogndal-press etter 2-1-målet til Grorud, var det hjemmelaget i gult som satte inn kampens fjerde og siste mål. Tromsø-eide Sigurd Grønli satte spikeren i kista med sitt mål tre minutter før full tid.

Grorud tok med det sin første seier på nivå to noensinne.

Noen kilometer unna ble det spinnville scener da Ull/Kisa-målvakt Stefan Hagerup skrudde inn et frispark fra 20 meter etter 79 minutter mot Jerv. Målet holdt til 2-2 og poengdeling på Jessheim stadion.

Ranheim leder fortsatt ligaen etter en sterk 3-0-seier borte over Åsane. Ivar Sollie Rønning scoret to mål for de blåkledde gjestene.

Øygarden vant på tampen, KFUM snudde

På Hamar ble det en målrik affære mellom HamKam og Øygarden. Først ledet Øygarden 2-0, før HamKam utlignet til 2-2 med to kjappe mål. Så tok gjestene ledelsen igjen, før «Kamma» utlignet umiddelbart. Det så ut til å ende 3-3, men en sen scoring fra Andreas Fantoft sørget for 4-3-seier til Øygarden.

Raufoss tok ledelsen tidlig mot KFUM på KFUM-Arena, før hjemmelaget slo tilbake etter halvtimen og utlignet. Snuoperasjonen var et faktum fem minutter før full tid, da Fisnik Kastrati stanget inn 2-1 for hjemmelaget.

Det ble dramatikk på Alfheim etter 35 minutter da Strømmen-spilleren Pål Steffen Andresen fikk direkte rødt kort etter en stygg takling på Eric Kitolano. Likevel kjempet gjestene heroisk fram til Tromsøs Kitolano satte inn 1-0 etter 64 minutter. Det ble også sluttresultatet.

Stjørdals-Blink vant sesongens første kamp i en sjumålsthriller mot Kongsvinger. Fem forskjellige Blink-spillere tegnet seg på scoringslisten da hjemmelaget snudde 0-1 til seier 5-2.

