Grosjean etter krasjen: - Sikkerhetsbøyle reddet livet mitt

Formel 1-kjører Romain Grosjean mener at en sikkerhetsbøyle reddet livet hans i den voldsomme krasjen søndag. Et sikkerhetstiltak som kun har vart i noen år.

Franskmannen har uttalt seg fra sykehuset. I en video på hans Instagram-konto takker han den nye beskyttelsen som kalles halo. Det er en bøyle som beskytter førernes hode i cockpiten.

– Jeg var ikke for haloen for noen år siden, men jeg synes det er fantastisk at det er tatt inn i formel 1, og uten den ville jeg ikke vært i stand til å prate med dere i dag, sier 34-åringen i videoen.

Bildene fra Bahrains Grand Prix var dramatiske etter krasjen, der store flammer sto opp fra franskmannens bil. Grosjean kunne imidlertid gå vekk på egne bein før han ble fraktet vekk i ambulanse.

Videobildene viser at bilen var i full fyr da Grosjean ble reddet ut av den. Grosjean var i flammene i over 20 sekunder før han kom seg ut.

Haloen ble innført i formel 1-bilene i 2018 for å sikre førerne mot å bli truffet av gjenstander som deler av dekk eller andre løse gjenstander.

Laget til Grosjean, Haas, opplyste søndag at franskmannen har pådratt seg mindre brannskader på hendene og føttene og muligens et brukket ribbein

