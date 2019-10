Grøvdal avslutter samarbeidet med trener Ståle Jan Frøynes

Den norske løpeprofilen dropper hindersatsingen fram mot OL.

Den norske friidrettsprofilen Karoline Bjerkeli Grøvdal (29) bytter trener. Det blir kjent dagen etter at friidretts-VM i Doha ble avsluttet.Det er enn så lenge ikke kjent hvem som tar over jobben som trener for løpeprofilen.

Dropper hindersatsing



Det skriver Grøvdals tidligere trener, Ståle Jan Frøynes, på Facebook mandag. Samtidig bekrefter at han Grøvdal i framtiden skal droppe satsingen på hinder og kun fokusere på 5000 meter og 10.000 meter fram mot OL i Tokyo neste sommer.

- Etter to års intens hindersatsing vil Karo nå legge hindret bak seg og satse videre mot 5000/10000 i Tokyo 2020, under et nytt trenerregime. Begge deler tror jeg er rett av henne. På en evaluering sammen med toppidrettssjefen rett etter 5000 meter-kvalik-en i Doha, ble vi raskt enige om at dette er rett for alle parter, skriver han.

Frøynes har jobbet tett med Grøvdal de siste to årene.

GIR SEG: Ståle Jan Frøynes. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

- Det har vært en hektisk, intens og spennende toårsperiode for meg som nå er over. Toppidrettslivet kan være et ensomt liv til tider for de aktive og særlig for Karo, som er den desidert beste mellom/langdistanse-jenta vi har i Norge. Det er vanskelig å finne matching på trening og leirer. Når hun nå går «all in» for 5000/10.000 meter under OL, støtter jeg henne 100 prosent fordi hindersatsingen ikke ga det målsatte resultatet; en internasjonal gullmedalje, skriver treneren videre på Facebook.

- Skal en nå dit, må sikret være innstilt på det, ellers så går det ikke. På veien fram mot Tokyo ligger norske rekorder av Grete (Waitz) og Ingrid (Kristiansen), som absolutt kan være innen rekkevidde for Karo neste sesong (3000, 5000, 15000 m) med videre utvikling. Hvem som blir nye trener vet jeg ikke, men kanskje kan det være plass til ei jente i gruppa til tre brødre i Sandnes? Ikke en dum tanke, om det kan gå.

Mislykket VM



VM i Doha, som ble avsluttet søndag, ble en nedtur for den norske profilen.

Hun løp først 3000 meter hinder, der det kun ble en 13.-plass. Grøvdal la ikke skjul på at hun var veldig skuffet over den plasseringen.

To dager senere var VM over for hennes del da hun måtte bryte under forsøket på 5000 meter.

- Det føles forferdelig å bryte, for det er noe du ikke skal gjøre, men det er bare jeg som kjenner kroppen min, og jeg kjente at jeg ikke hadde noe i en finale å gjøre. Det var ikke noen vits. Det er selvsagt kjedelig, sa hun til pressen etter løpet.

Hun forklarte at både kroppen og bena føltes tunge under VM.

-Det er frustrerende. Det føles ikke bra ut. Det er noe som ikke stemmer. Det er litt som i de to andre løpene her i VM. Beina blir sure veldig tidlig. Jeg kunne ha karet meg til en finale, men jeg er såpass ærlig at jeg ikke bare vil være med i en finale. Jeg vil ha noe der å gjøre, sa romsdalingen i intervjusonen etter løpet, sa Grøvdal.