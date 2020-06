Grøvdal stiller i Impossible Games, men gir opp rekordforsøket

Karoline Bjerkeli Grøvdal har slittt med skade og vurderte å trekke seg fra Impossible Games. Hun stiller opp, men dropper forsøket på å sette norsk rekord.

Det sier 29-åringen til NRK. Hun skulle i sololøp utfordre den over 40 år gamle norske rekorden til Grete Waitz på 3000 meter, men tirsdag måtte hun erkjenne at det blir umulig for henne å henge med dersom «lysharen» holder farten til Waitz.

Rekordforsøket ble lansert da Bislett-general Steinar Hoen 23. april presenterte sin koronatilpassede utgave av Bislett Games.

– Formen var ekstremt bra i mars, og jeg diskuterte dette med Steinar. Så fikk jeg en overbelastning i lysken, kanskje som et resultat av den harde treningen. Det har tatt tid å bli kvitt skaden, sier Grøvdal til NRK.

Hun har trent bra de siste ukene og fått beskjed om at det ikke er risiko knyttet til å løpe på Bislett. Likevel vurderte hun å trekke seg.

Til slutt ble det til at hun stiller, men «lysharen» skal ikke sette rekordtempo.

– Jeg tror vi setter lysharen på en moderat tid, og så får jeg heller prøve å overraske meg selv.

