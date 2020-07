Grusom skade tar fokus i poengdelingen mellom Tottenham og Bournemouth: - Nei, nei, nei

José Mourinho fikk ikke mye å juble for, men Bournemouth tok et viktig poeng i nedrykkskampen.

BOURNEMOUTH - TOTTENHAM 0-0

I et oppgjør som ga oss det aller meste foruten scoringer, er det dessverre en stygg skade på Bournemouths Adam Smith som stjeler overskrifter.

Joshua King spilte samtlige 90 minutter i oppgjøret, og var kanskje heldig som unngikk et tidlig, klønete straffespark.

Mourinho tente på alle plugger

Joshua King involverte seg umiddelbart mot Tottenham, vel og merke i sitt eget felt da Harry Kane gikk i bakken etter en liten duell med nordmannen. Tottenham-spillerne ropte på straffe, men hverken hoveddommer eller VAR valgte å ta aksjon.

Det var selvfølgelig José Mourinho totalt uenig i. TV-bildene gikk fort over til portugiseren, som selv så situasjonen på sin Ipad. Det var liten tvil om hva Tottenham-manageren mente om akkurat den episoden.

KLAR TALE: Her forteller José Mourinho fjerdedommeren akkurat hva han mener om at laget hans ikke fikk straffespark. Foto: Matt Dunham (AP)

- Det der må være straffe for Tottenham. Det er en dommer så får betalt for å se på en TV i nærheten av Heathrow som faktisk mente det ikke var straffe. At han får betalt skader fotballen, det er bortkasta penger, skrev TalkSports Adrian Durham om situasjonen.

Hjemmelaget la seg tidlig dypt i banen, og lot Tottenham trille ball i en evig søk etter åpninger i et svært kompakt forsvar.

Det skulle vise seg å være en stor utfordring for José Mourinhos menn.

Omgangen forløp uten de store sjansene til noen av lagene, selv om begge lag kom seg til flere gode offensive posisjoner. Bournemouth så - ikke overraskende - best ut på dødballer.

Helt på tampen av omgangen fyrte Junior Stansislas av et smart skudd retning målet til Hugo Lloris, som med et lite tigersprang akkurat fikk dyttet ballen til side for mål.

Skrekksituasjon: - Det er grunn til at vi ikke får den i reprise

I pausen ble Giovani Lo Celso og Steven Bergwijn erstattet av Heung-min Son og Tanguy Dembele.

Sistnevnte har vært i hardt vær etter at Mourinho overtok i London-klubben, og på Twitter gikk diskusjonen heftig om den talentfulle franskmannen.

- Fotballen har mange tilfeller som han. Noen klarer det, andre klarer det ikke. Pochettino mistet tålmodigheten med han, nå har Mourinho også gjort det. Det sier noe, argumenterte anerkjente Mark Ogden.

Bare ti minutter ut i omgangen gikk hjemmelagets, Adam Smith, beinhardt i bakken etter en duell. Det var enkelt å se at det var en alvorlig situasjon, og backen ble liggende lenge for å motta behandling.

Bårer og oksygen kom fort på banen, og de bekymrede uttrykkene til lagkameratene fortalte en historie i seg selv.

BÆRES AV: Adam Smith skal ha vært ved bevissthet da han ble båret av banen. Foto: Matt Dunham (AP)

- Nei, nei, nei. Det var en fryktelig smell, man så det nesten før det skulle skje. Det er en grunn til at vi ikke får den i reprise. Det er bare å håpe at det har gått bedre enn det ser ut som. Det er fælt for kolleger som jobber sammen daglig å se en lagkompis ha det så vondt. Det er også et medmenneske, som får en smell som det der, sa en tydelig preget Kasper Wikestad for TV 2.

Det kunne se ut som Smith signaliserte med armene at han var ved bevissthet på vei ut av gressmatta.

Lufta gikk også litt ut av oppgjøret umiddelbart etter hendelsen.

INSTRUKSER: Eddie Howe bruker drikkepausen for å gi sine elever noen taktiske inputs. Foto: Matt Dunham (AFP)

Tottenham var fortsatt det førende laget, men Bournemouth yppet seg også ved et par anledninger. 20 minutter før slutt hadde King et herlig raid nedover venstrekanten, men klarte ikke å treffe noen lagkamerater med innleggsforsøket.

Fire minutter før full tid stanget King inn kampens første mål, men det ble blåst i sekundet før ballen gikk i nettmaskene.

- Hva blåses det for? Hva blåses det for?, spurte en smått forvirret Wikestad.

Reprisen viste at Ndombele satt inn en i overkant røff takling på Callum Wilson, som startet angrepet som til slutt endte med scoring. Det er i så fall maks uflaks for Eddie Hows mannskap.

Like etter så det ut til at Bournemouth fikk sin umiddelbare hevn, da Callum Wilson banket inn en scoring etter en dødball. Dessverre for hjemmelaget gikk ballen via Kings hånd på vei i mål, og dermed ble den korrekt annullert.

Det ble lagt til hele 12 minutter i oppgjøret, og i sannhetens navn var det Bournemouth som så farligst ut i innspurten. Harry Wilson hadde blant annet en eventyrlig mulighet til å sende Bournemouth i føringen fem minutter på overtid, men klart eikke å overliste en sterk Lloris.

Det ble dog ingen scoringer denne torsdagskvelden - og dermed deler lagene poengene. Det er neppe Mourinho eller Howe storfornøyd med.