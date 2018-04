Guardian: - José Mourinho ønsker å signere Danny Rose

Uniteds portugisiske trener skal ønske forsterkning på backplassene.

Manchester United skal ha siktet seg inn på Tottenhams Danny Rose, melder den engelske avisen The Guardian. De skriver videre at United ønsker å forsterke på backplassen denne sommeren.

Det skal i stor grad handle om både høyre- og venstrebackplass hos de rødkledde, og Rose skal være øremerket for plassen på venstre. Denne sesongen har Antonio Valencia og Ashley Young blitt foretrukket av José Mourinho.

Avisen skriver at Tottenham-direktør Daniel Levy ikke ønsker å forhandle med en klubb han anser som en direkte konkurrent, men påpeker at klubben solgte Kyle Walker til ligamester Manchester City.

Han skal ha kostet de himmelblå hele 53 millioner pund (ca 585 millioner kroner) sommeren 2017, og ble med det verdens dyreste høyreback. Samme sommer betalte City omtrent det samme for venstreback Benajmin Mendy fra Monaco.

The Guardian mener å vite at et eventuelt salg av Rose, som har kontrakt til 2021, vil koste United rundt det samme. Klubben har også blitt koblet med venstrebackene Layvin Kurzawa fra Paris Saint-Germain og Faouzi Ghoulam fra Napoli den siste tiden.

Rose, på sin side, falt i unåde hos mange Tottenham-supportere da han i august var sterkt kritisk til klubbens overgangspolitikk. Den gangen mente han blant annet at Tottenham «måtte slutte å hente spillere man måtte google for å finne ut hvem var».

Luke Shaw skal ikke ha overbevist Mourinho i United, mens også Matteo Darmian kan være på vei vekk fra klubben, ifølge The Guardian. Det kan bety at det fort åpner seg plass for Rose.

27-åringen kom tilbake fra en alvorlig kneskade tidligere denne sesongen, men har slitt med å holde seg skadefri også denne sesongen. Det har betydd at han kun har fått syv Premier League-kamper denne sesongen.

Han står med 16 landskamper for England, og det er ventet at han er en del av troppen til Gareth Southgate under VM-sluttspillet i Russland til sommeren.

