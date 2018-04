Guardiola: – Agüero ferdig for sesongen

Sergio Agüero har spilt sin siste kamp for Manchester City denne sesongen, sa manager Pep Guardiola fredag.

Argentineren har ikke startet en kamp siden 4. mars og har bare to innhopp siden da. Han har hatt problemer med kneet og var nylig gjennom et artroskopisk inngrep for å rette på det. Tirsdag meldte Agüero på Twitter at han håpet snart å være tilbake på banen.

– Han kommer til å være ute i fire til fem uker, sa Guardiola på sin pressekonferanse fredag ettermiddag.

Agüero er Manchester Citys toppscorer med 30 mål i ulike turneringer. Han pådro seg skaden under trening 10. mars og forverret den i byderbyet mot Manchester United.

Guardiola ble spurt om sesongen er over for spissen.

– Her i England er den det. I øyeblikket befinner han seg i Barcelona, men vi kommer til å kjempe for å få ham klar til VM, sa Guardiola.

VM-sluttspillet i Russland starter først 14. juni, men spørsmålet er hvor god kampform Agüero kan komme i før den tid.

Hyllet Wenger

Under sin pressekonferanse nyttet Guardiola også anledningen til å hylle Arsène Wenger, som gir seg som Arsenal-manager etter 22 år. Han sa at det er lite trolig at noen vil lede et Premier League-lag like lenge som Wenger og Alex Ferguson gjorde.

– Managere er under tøft press, og med alle pengene som er involvert har ikke den sportslige ledelsen så stor tålmodighet. Jeg har stor respekt for det han har gjort. Premier League handler om store personligheter som Arsène, sa Guardiola.

– Jeg ønsker ham lykke til i framtiden og håper han fortsatt vil være involvert i fotballen, om det er i Arsenal, UEFA, FIFA eller noe annet. Det var en glede å konkurrere mot ham, både her, i Barcelona og Bayern München.

(©NTB)

Mest sett siste uken