Guardiola åpner opp om spissvalget

Manchester City-manageren vraker toppscoreren i ligastarten.

Tittelforsvarer Manchester City åpner ligasesongen som kan gi klubben en tredje strake Premier League-tittel med bortekamp mot West Ham lørdag.

Foran oppgjøret forteller manager Pep Guardiola at det er to av spillerne i Citys stjernetunge stall som har imponert ham spesielt i opptakten til sesongen.

Storkjøpet Rodri fra Atlético Madrid er den ene. 3. juli ble det kjent at City betalte ut midtbaneprofilen fra avtalen i madridklubben med å legge bortimot 700 millioner kroner på bordet for 23-åringen.

Så langt har Rodri vist samme jernvilje på hver eneste trening som stopperstjernen Aymeric Laporte gjør, ifølge Guardiola.

Følg West Ham- Man City direkte i Nettavisens livesenter!

Sterk oppkjøring



Den andre som har utmerket seg mest positivt etter managerens mening er spissen Gabriel Jesus (22). Braslianeren kom tilbake til England som Copa América-vinner med hjemlandet, selv om han ble vist det røde kortet i finalen mot Peru. 22-åringen scoret for øvrig også et mål i finalen før han pådro seg sitt andre gule kort i den andre omgangen.

Jesus får også tilliten fra start i ligapremieren borte mot West Ham lørdag.

Da City slo Liverpool på straffer i Community Shield-oppgjøret på Wembley sist uke, kom Jesus inn fra benken tidlig som erstatter for kneskadde Leroy Sané, mens det var Raheem Sterling som startet som midtspiss. Jesus avgjorde straffekonken med å sette Citys femte av fem spark fra krittet i mål bak landsmann Alisson Becker.

Sergio Agüero, som har vært et klart førstevalg helt i front i City-angrepet i en årrekke kom aldri på banen i den kampen.

KONKURRENTER OG LAGKOMPISER: Sergio Agüero (til venstre) og Gabriel Jesus. Her avbildet unjder Copa Américas semifinale tidligere i sommer. Foto: Mauro Pimentel (AFP / NTB scanpix)

- Jeg prøver å være ærlig med meg selv, og foran Community Shield følte jeg Gabriel kom tilbake i litt bedre form og skarpere enn Sergio. Men i forrige sesongs Community Shield mot Chelsea, så spilte Sergio og Gabriel ikke fordi jeg følte han var skarpere, forklarer Guardiola, gjengitt hos Manchester Evening News.

På tå hev



City-sjefen forteller videre at konkurransen om plassen er noe alle i klubben må føle på.

- Det er bare den følelsen jeg hadde. Det kan hende jeg tok feil, og at Sergio ville scoret tre mål mot Liverpool, men det var hvordan jeg følte det og det er noe spillerne trenger.

- Alle må føle litt på presset for å heve nivået sitt og prestere på sitt beste. Du er nødt til å gjøre en god prestasjon på treningsfeltet og på banen. De vet at den neste i køen er på et utrolig nivå. Og det er den eneste måten å holde det oppe i fire turneringer, å være så stabil som mulig for være med på slutten og kjempe om tittelen, utdyper Guardiola.

Dersom Manchester City lykkes medå vinne ligaen for tredje sesong på rappen blir de bare det andre laget i Premier League-historien som greier det.