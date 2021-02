Guardiola: – Arsenal vil utfordre om tittelen i nær framtid

På pressekonferansen foran søndagens storoppgjør mellom Arsenal og Manchester City var Pep Guardiola full av lovord om Martin Ødegaards nye sjef.

– Det jeg har sett fra ham i de siste to månedene er at i alle kampene Arsenal har spilt så er de bedre enn motstanderen sin. De kontrollerer kampene sine, skaper mange sjanser og slipper til lite, sa Guardiola om Mikel Arteta.

Arteta tjenestegjorde under Guardiola i tre år, og spillestilen som sakte, men sikkert kommer fram på Arsenals hjemmebane minner mye om den City-sjefen har perfeksjonert i over 15 år. Selv påstår Guardiola at han ikke har inspirert sin gamle lærling.

– Jeg har ikke inspirert ham, alt han vet har han lært seg selv. Det han er i ferd med å få til er hans og trenerstabens fortjeneste. Da vi jobbet sammen tok vi sportslige avgjørelser sammen, og ofte var tankegangen min påvirket av ham, sier Guardiola før han legger til:

– De (Arsenal) vil være stor tittelutfordrer i nær framtid.

På søndag møtes læremester og lærling til dyst i Premier League.

– Vi må spille en helt utrolig kamp. Fordi de har en eksepsjonell oppbygning, de har kvalitet og de har energien. De har farlige midtbanespillere, og spillere som Saka og Aubameyang som løper inn i bakrom.

Manchester City leder den engelske toppdivisjonen med ti poeng ned til Manchester United på 2.-plass. Martin Ødegaard og hans Arsenal befinner seg på 10.-plass.

Arsenal – Manchester City spilles søndag.

