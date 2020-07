Guardiola avslører: City-stjerne kan være på vei bort

John Stones var verdens nest dyreste forsvarsspiller da han ble kjøpt i 2016, nå kan tiden hans i Manchester City være over.

Pep Guardiola innrømmer ifølge The Guardian at John Stones kan forlate Manchester City etter sesongen.

Manageren sier han skal ta opp stopper-situasjonen når sesongen er ferdigspilt, og antyder langt på vei at Stones` fremtid ikke lenger er i den blå delen av Manchester.

Snakke sammen etter sesongen

For to år siden uttalte Guardiola at så lenge han var manager ville Stones være i klubben. Han ble spurt om dette fortsatt var sant.

- Når det gjelder overgangsmarkedet snakker vi sammen mot slutten av sesongen. Men jeg har sagt mange ganger at jeg er mer enn fornøyd med John som person, som en profesjonell, alt sammen. Jeg ønsker det beste for han. Vi snakker sammen mot slutten av sesongen om hva som kommer til å skje.

- Noen ganger er mitt ønske ikke det samme som spillerens ønske, eller klubbens ønske. For øyeblikket vil jeg kjenne etter, og hvis vi må gjøre endringer, må vi snakke med dem. Han er en ung spiller og vi ønsker at han skal være stabil, trene og restituere. Det er noen spillere som kan spille hver tredje dag i elleve måneder. Andre sliter mer med å være skadefri og vi prøver å finne nøkkelen til å kunne spille hver tredje dag, sier Guardiola.

PÅ VEI BORT: Pep Guardiola antyder at John Stones kan være inne i sin siste sesong som Manchester City-spiller. Foto: Rui Vieira (AP)

Skadepreget sesong

John Stones har hatt en trøblete sesong på grunn av skader. Guardiola sier også at dette har gått ut over selvtilliten hans. Siden fotballen startet opp igjen har Stones fortsatt ikke spilt et eneste minutt.

Denne sesongen har engelskmannen bare spilt tolv kamper i Premier League, og det kan se ut som han har havnet bak den 19 år gamle stopperen Eric Garcia i køen om å spille fra start.

Men i onsdagens kamp mot Newcastle skal Stones få spille, sier Guardiola.

- Han kommer til å spille. Vi kan ikke glemme at han ikke hadde en pre-season (før oppstarten av Premier League), og etter to eller tre treningsøkter ble han skadet på nytt og han trente ikke før forrige uke.

19-åring har imponert

Eric Garcia og Aymeric Laporte imponerte i midtforsvaret i Citys åpningskamp etter korona-pausen.

- Jeg så Eric og Aymeric Laporte gjøre det veldig bra mot Arsenal og i andre kamper og jeg ønsket å gi de mer minutter sammen. Selvfølgelig, det vi ønsker for (Stones) hans fremtid og for oss er at han skal komme tilbake og klare å spille to, tre måneder uten skader.

John Stones ble kjøpt fra Everton til Manchester City i 2016, da som verdens nest dyreste forsvarspiller gjennom tidene. I Manchester City har Stones blant annet vunnet Premier League to ganger og FA-cupen en gang.

Ifølge Transfermarkt har Stones kontrakt med City frem til sommeren 2022.