Guardiola avviser rykter rundt Manchester City-framtida

Benekter både at han vurderer å gi seg, og at Manchester City skal handle spillere.

Manchester City-manager Pep Guardiola har uvant mye press på seg etter sviktende resultater den siste tida.

Hjemmetapet mot byrival Manchester United og Ole Gunnar Solskjær var bare det siste av flere skuffende kamper for den regjerende Premier League-mesteren. Nå skiller det hele 14 poeng opp til Liverpool på toppen av tabellen, og mange mener Manchester Citys sjanse til å vinne et tredje strake ligagull er spolert.

- Er ikke sant



I engelske medier har det de siste par dagene blitt spekulert i om Guardiola også kan være på vei mot slutten av samarbeidet med City.

48-åringen signerte i fjor på en kontrakt med de lyseblå ut neste sesong. Likevel har flere hevdet at partene har en klausul i avtalen, en klausul som kan åpne for at arbeidsforholdet avsluttes allerede til sommeren.

Katlanske Guardiola avviste dette da han møtte til pressekonferanse før den kommmende ligarunden.

- Nei, det er ikke sant. Jeg pratet om det for en uke siden, om hva jeg vil med klubben, kommenterte Guardiola fredag, ifølge Sky Sports.

Tidligere fredag skrev den spanske fotballjournalisten Guillem Balagué i BBC-spalten sin at Daily Mails informasjon om den angivelige klausulen i City-avtalen er riktig. I tillegg påpekte Balagué at Guardiola aldri har ligget lengre bak førsteplassen i managerkarrieren sin enn nå.

Balagué skrev også at han kjenner til at City-manageren er sliten, men at han ikke akter å gi seg. En ny kontraktsforlengelse til etter sommeren 2020 skal derimot ikke være aktuelt per nå.

Benekter kjøp



Heller ikke ryktene om nye spillere på vei inn på Etihad i januar holder vann, skal vi tro Guardiola. Spesielt på midtstopperplass har laget vært tynt besatt de siste ukene på grunn av flere skader.

- Vi snakker ikke om det. De spillerne vi startet denne sesongen med er dem vi skal fullføre med. Hvis det skjer noe, så tror jeg det blir til sommeren, sa City-manageren fredag.

Foruten den langtidsskadde stopperen Aymeric Laporte, mangler City både stopperalternativet John Stones og spydspiss Sergio Agüero til søndagens bortekamp mot Arsenal. Også den rutinerte midtbaneprofilen David Silva er usikker.

På grunn av Champions League-kamp borte mot Dinamo Zagreb og kort hviletid før Arsenal-møtet, stilte City-spillerne ikke på de klubbansattes julefest torsdag kveld.

Ifølge Guardiola var både han og spillerne slitne, og foretrakk å være hjemme med familiene sine.