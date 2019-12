Guardiola bekrefter at Arteta er i samtaler med Arsenal

Manchester City-manager Pep Guardiola bekreftet tirsdag at hans assistent Mikel Arteta er i samtaler med Arsenal om den ledige hovedtrenerjobben.

Dermed tyder alt på at Fredrik Ljungbergs korte tid som ansvarlig for Arsenal-laget snart er over. Arteta var søndag med på å lede Manchester City til 3-0-seier borte mot Arsenal, og allerede mandag skal han ha reist tilbake til London for jobbintervju. Han er den store favoritten til å få jobben.

Guardiola bekreftet samtalene på sin pressekonferanse dagen før ligacupkvartfinalen mot Oxford, men han sa at Arteta inntil videre fortsetter sin jobb som vanlig og reiser med laget til Oxford.

– Vi var smarte som snappet ham opp, og han er ønsket av andre klubber. Han er en utrolig person, en god trener med god arbeidsmoral, og det er derfor han er del av vårt lag. Nå snakker han med Arsenal, så jeg vet ikke hva som vil skje videre, sa Guardiola.

Mye tyder på at han igjen mister sin assistent. Arteta fikk jobben etter at Domenec Torrent i fjor reiste for å bli hovedtrener i New York City.

Manchester City-ledelsen skal være misfornøyd med ikke å ha blitt informert på forhånd om Arsenals interesse for Arteta, men Guardiola sier at Arteta har holdt ham informert hele veien.

– Han har vært utrolig åpen og ærlig med meg, sa han.

Ifølge britiske medier var Arteta en av de heteste kandidatene til å få Arsenal-jobben allerede da Arsène Wenger var ferdig i klubben på forsommeren i fjor. I stedet ble Unai Emery hentet, men hans tid i klubben var ingen suksess, og han fikk nylig sparken.

37-årige Arteta spilte for Arsenal fra 2011 til 2016. Nå kan han få sin første jobb som hovedtrener i samme klubb.

