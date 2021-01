Guardiola fikk viljen sin – fem bytter tillatt i ligacupen

Manchester City-manager Pep Guardiola har snakket varmt om behovet for fem bytter i engelsk fotball denne sesongen. Nå får han innvilget ønsket – i ligacupen.

Det er English Football League (EFL), som arrangerer ligacupen, som har besluttet at antallet tillatte bytter i semifinalene og finalen blir fem.

Semifinalene spilles denne uken, mens finalen går på Wembley 25. april.

Tottenham og Brentford møtes i den første semifinalen tirsdag, mens Manchester City og Ole Gunnar Solskjærs Manchester United er motstandere i den andre onsdag.

Normalt deles finalebilletten ut over to kamper, men som følge av det tette kampprogrammet koronapandemien har skapt, blir det kun én kamp denne sesongen.

I Premier League har man valgt å holde seg til tre bytter per kamp, til tross for at kampbelastningen har vært og blir tøffere enn noen gang for spillerne. Det har ergret blant andre Manchester City-manager Guardiola.

Den engelske toppserien er den eneste store ligaen i Europa som ikke har åpnet for fem bytter.

De fem byttene som nå tillates i ligacupen må gjennomføres på maks tre tidspunkter i kampen. Går noen av kampene til ekstraomganger, kan det byttes på et fjerde tidspunkt.

Manchester City er regjerende mester.

(©NTB)

Reklame Liverpool stopper Southampton i å ta denne rekorden