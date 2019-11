Guardiola før storkampen mot Liverpool: – Vi er ikke underdogs på Anfield

Manchester City har ikke slått Liverpool på Anfield siden 2003. Likevel insisterer Pep Guardiola på at City ikke er underdogs i oppgjøret.

– Folk utenfor klubben og pressen prøver å si at vi er underdogs før kampen. Jeg har aldri tenkt at jeg har vært en underdog i hele min karriere. Jeg setter meg ikke på bussen til Anfield og tenker at jeg kommer til å tape.

Det sier City-trener Pep Guardiola før storkampen mot Liverpool søndag ettermiddag.

Liverpool har hatt et meget godt grep på City på Anfield de siste 38 årene, og kun én gang – i 2003 – har det blitt seier til de lyseblå.

– Jeg tror ikke mye på sånn statistikk. Men det viser bare hvor vanskelig det er å komme til Anfield.

2003 spilte blant annet Jerzy Dudek, Jamie Carragher, John Arne Riise, Steven Gerrard og Michael Owen fra start for Liverpool. Shaun Wright-Phillips, Robbie Fowler, Nicolas Anelka og Peter Schmeichel startet for City, og to mål av Anelka sørget for at City vant 2-1.

Med Liverpool-seier søndag er de rødkledde hele ni poeng foran City etter bare 12 spilte kamper.

– De er seks poeng foran oss og har spilt fantastisk hele sesongen. Vi vet at for å vinne denne kampen må vi være på vårt toppnivå, sier Guardiola.

(©NTB)