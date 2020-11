Jan Åge Fjørtoft avslører Pep Guardiolas svært personlige melding da spanjolen var manager for Bayern München.

Det er i en fersk episode av overgangsjournalist Fabrizio Romanos podkast-serie «Here We Go», hvor italieneren har med seg den norske fotballeksperten og tidligere landslagsspiller Jan Åge Fjørtoft som gjest.

Samtalene mellom de to dreier seg i hovedsak om overgangsrykter og planer for diverse klubber i det kommende vinduet, men de tar seg også tid til å ta et tilbakeblikk tilbake i tid.

Etterhvert kommer de inn på historien om en ung Martin Ødegaard som ble jaktet av det som kunne krype og gå av europeiske storklubber før han valgte å forlate Strømsgodset

Fjørtoft: - Han kom rett bort til meg med pekefingeren og pekte mot brystet mitt

Fjørtoft var såkalt team-manager for det norske landslaget på denne tiden og hadde nettopp vært sentral i å gi en 15 år gammel Ødegaard debuten på landslaget. Han husker godt situasjonen som oppstod med daværende Bayern München-manager, Pep Guardiola.

- Det var mye snakk om hvor han skulle dra og de reiste verden rundt og møtte med de ulike klubbene. Jeg husker at jeg dro sammen med landslagstreneren (Per Mathias Høgmo red.anm) ned til Qatar for å overvære treningsleiren til Bayern München. Treneren der var Guardiola og vi hadde et møte med ham. Guardiola kom rett bort til meg med pekefingeren og han pekte mot brystet mitt og sa: «Du må få ham til Bayern! Du må få ham til Bayern! Jeg skal gjøre ham til verdens beste spiller», sier Fjørtoft om situasjonen.

Deretter forklarer han hvordan han responderte:

- Jeg sto der med landslagstreneren og tenkte at jeg var ikke der som en agent, jeg var ikke der i det ærendet og jeg sa til Guardiola: «Mr. Guardiola, vi har et stort problem».

Han sa: «Hva er problemet?».

- Ingen vet om du er treneren i Bayern München neste sesong. Da sa han ingenting, erindrer nordmannen.

Den nåværende Viasat-eksperten forteller hvordan han, den norske landslagstreneren og Ødegaard-familien samlet seg for å snakke om det neste steget i karrieren til en ung Ødegaard.

- Senere da vi kom tilbake inviterte jeg, som manager for det norske landslaget, Martin, faren hans og landslagstreneren hjem til meg i stua. På det tidspunktet skrev jeg ned på et papir, jeg liker dramaturgi, hvilke fire klubber jeg på det tidspunktet trodde var nærmest å sikre seg Ødegaard. Liverpool, Arsenal, Bayern München og Real Madrid, sier han.

- Liverpool var favorittklubben hans

Fjørtoft er tydelig på at han kom med innspill på hva Ødegaard kom til å velge. Han går også langt i å hevde at han hele tiden hadde en god anelse om hva drammenseren ville velge.

- Jeg sa at når vi er ferdig med å snakke sammen, så skal vi se om jeg har rett i hva du kommer til å gjøre. Vi snakker ikke om hva du bør gjøre, men hva du kommer til å gjøre.

- Uten å gå for mye i detaljer på dette, så hadde jeg rett. Den prioriteten jeg hadde på mitt papir var riktig. Som dere vet, var Liverpool favorittklubben, det var hans favorittklubb som barn. Vel, han var jo fortsatt et barn på denne tiden, forteller mannen med 71 landskamper for Norge.

Ødegaard havnet som kjent i Real Madrid, der han denne sesongen er tilbake som et fullverdig medlem av A-stallen, etter flere utlån til Heerenveen, Vitesse og Real Sociedad.

Fjørtoft mener han vet hvorfor han valgte den spanske hovedstaden.

- Jeg tror likevel at grunnen til at han havnet i Real Madrid var ganske enkel, etter min mening. Først og fremst, Real Madrid hadde et andrelag, de tre andre klubbene hadde ikke det. Treneren på det andrelaget var Zinedine Zidane. Ikke en dårlig spiller, ikke en dårlig manager.

- Jeg husker at Bayern fortalte meg at det var Michael Reschke, som nå er i Schalke, som var rekrutteringsansvarlig i Bayern på det tidspunktet. Jeg møtte ham etter at Martin valgte å gå til Real Madrid og han sa til meg: «Hadde jeg visst at andrelaget ville bli avgjørende, så ville jeg ha bygd et andrelag for å få ham», avslutter Fjørtoft i samtalen med Romano.

