Guardiola håper Agüero blir værende i Manchester City

Pep Guardiola mener det vil bli en av hans største utfordringer om han må finne en erstatter til Sergio Agüero når kontrakten til argentineren går ut i 2021.

Agüero har slitt med en muskelskade den siste måneden, men fikk ett minutt i 3-1-seieren over Leicester forrige lørdag. Totalt har det blitt ni mål på 13 Premier League-kamper denne sesongen.

Argentineren har totalt scoret 244 mål for klubben etter at han ble kjøpt fra Atlético Madrid for 38 millioner euro i 2011. Hans nåværende kontrakt går ut i 2021.

BBC skriver at det er mye som tyder på at Agüero skal tilbake til Argentina når han en gang skal forlate City. Men klarer Guardiola og City-ledelsen å holde på Agüero lenger enn til 2021?

– Han kan bli værende, men det avhenger av hans fysiske tilstand og ønske. Å erstatte han vil være en av mine største utfordringer fordi han er uerstattelig, sier den spanske treneren.

Agüero ble en klubbhelt allerede i sin første sesong da han på overtid mot Queens Park Rangers satte inn målet som sikret klubben deres første tittel siden 1968.

– Det er det viktigste øyeblikket til denne klubben. Mer viktig enn å – forhåpentligvis en gang – vinne mesterligaen. Det var mye større enn å vinne fire titler en sesong. Og det var han som avgjorde det, sier Guardiola.

