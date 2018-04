Guardiola nærmer seg karrierehøydepunkt

Manchester City-manager Pep Guardiola sier et ligagull i England vil overgå det meste av det han har opplevd tidligere i karrieren.

Etter tre strake tap og exit fra mesterligaen slo Guardiolas City-mannskap kraftig tilbake med 3-1-seier over Tottenham i Premier League lørdag.

Ingenting tyder på at de lyseblå vil rote bort ligagullet på tampen av sesongen. Guardiola legger ikke skjul på at han nærmer seg et av sine fineste øyeblikk som manager.

– Det er vanskeligere å vinne i England. Fysisk, værholdene og antall kamper. Premier League er så, så tøff, sa spanjolen etter lørdagens kamp.

– Derfor vil det å ta tittelen i neste uke, og forhåpentligvis klarer vi det, være i hjertene våre for alltid, tilføyde han.

Guardiola har også ledet Barcelona og Bayern München til ligatitler.

– Dette vil soleklart bli en av de beste. Det er viktig å vinne titler i alle ligaer, og det var spesielt med Barcelona i Spania. Men Premier League er en av de beste og viktigste, sa City-sjefen.

Han gikk også i strupen på dem som kritiserte laget hans etter mesterligaexiten mot Liverpool i forrige uke.

– Folk sa at vi feilet voldsomt. De har ikke forstått noen ting. Mesterligaen er sju utslagskamper. Ligaen går over ni måneder. Det er mye viktigere det spillerne har gjort der, sa Guardiola.

Han kunne nesten ikke få fullrost eget lag. Tidligere i sesongen gikk City også til topps i ligacupen.

(©NTB)

