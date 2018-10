Guardiola ordknapp om De Bruyne før stormøte

Manchester City-manager Josep Guardiola føler på presset før helgens bortekamp mot Liverpool.

På pressekonferansen to dager før storkampen var han selektiv med hvilke spørsmål han svarte på. Midtbanestjernen Kevin De Bruyne var nylig tilbake på treningsfeltet etter langtidsskade, men Guardiola ville ikke snakke om hvorvidt belgieren er tilgjengelig mot Liverpool, ifølge BBC.

Litt senere fortalte han imidlertid at De Bruyne skal sjekkes lørdag, og at han ikke er helt uaktuell, skriver Sky Sports. Situasjonen er tilsvarende for Ilkay Gündogan og den formsterke backen Benjamin Mendy, mens Fabian Delph definitivt er ute.

De Bruyne er ikke med i Belgias tropp til de kommende nasjonsligakampene, men vil være et kjærkomment tilskudd til Citys midtbane når han blir klar igjen.

Hyller Liverpool

De regjerende seriemesterne reiser søndag til en bane der de har få gode minner i nyere tid. Forrige seier på Anfield kom i 2003, og Guardiola forsøkte tilsynelatende å legge presset på Liverpool før det nært forestående møtet.

– De er et topplag med den måten de spiller på. Liverpool slo mange lag sist sesong, ikke bare City. Liverpool er et av de to største lagene i England. Vi prøver å nærme oss dem. De er et topplag, og vi prøver å nærme oss hver gang, sa spanjolen.

Han har nok forrige sesongs 0-3-tap på Anfield i mesterligaens kvartfinale ganske friskt i minnet fortsatt.

Tøft

Liverpool-manager Jürgen Klopp passet også på å rose Guardiolas lag da han holdt sin pressekonferanse fredag ettermiddag.

De to lagene ligger på toppen av Premier League-tabellen med 19 poeng hver, men Klopp ville ikke snakke om at søndagens kamp kan være avgjørende for hvor ligatittelen havner i mai.

– Det gir ikke så mye mening å tenke på tittelen for øyeblikket. Det er en hjemmekamp mot Manchester City, og det blir tøft. City er alltid vanskelige, til og med når vi slo dem 3-0 i Champions League.

– Vi må være på tå hev, og på vårt beste om vi skal nekte dem å skape sjanser foran målet vårt. De har definitivt min respekt. Det kommer til å bli hardt arbeid, det vet alle, sa Klopp.

Slår tilbake?

Liverpool kommer fra et 0-1-tap mot Napoli i midtuken, en kamp der Klopps lag til tider ble rundspilt.

Fredag svarte tyskeren «ja» og «ja» på spørsmål om han vet hva som gikk galt mot Napoli og hvordan han skal fikse det. Dessuten mener han at det også er noe positivt å hente fra et tap.

– Vi ønsker å vise en reaksjon. Jeg ønsket ikke å tape mot Napoli, men om du spør meg om hva som er den beste forberedelsen mentalt, så er det å tape en kamp. Nå fikk vi den følelsen, og vi ønsker ikke å ha den igjen.

