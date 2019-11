Guardiola sa at Mané filmer. Liverpool-profilen tror utspillet er helt bevisst

Sadio Mané har skaffet Liverpool viktige straffer den siste tiden. Nå tror han gullrivalen forsøker å påvirke dommerne til å ikke blåse i hans favør.

Til helgen møtes Liverpool og Manchester City i Premier League og ordkrigen mellom de to topplagene er allerede i gang i forkant av storkampen på Anfield.

City-manager Josep Guardiola var nylig ute og beskyldte Liverpools Sadio Mané for filming. Senegaleseren har den siste tiden skaffet sitt lag viktige straffer både mot Leicester og Tottenham. Disse situasjonene har Guardiola merket seg.

- Noen ganger filmer han, mens han andre ganger har evnen til å score utrolige mål, sa Guardiola om Mané, en uttalelse han senere har moderert noe.

Ironisk Mané



I et intervju med The Times slår Liverpool-angriperen nå tilbake mot Guardiola.

- Jeg er klar, helt klart. Jeg skal gjøre alt for å hjelpe laget mitt. Om det er mulig å få en straffe, da skal jeg selvsagt «filme» igjen. Hvis det er det som skal til for å få straffen, da gjør jeg det. Hvorfor ikke? sier Mané på ironisk vis til avisen.

- Når det er sagt, Jürgen (Klopp) har helt rett. Jeg filmer ikke, legger han til.

SLU REV: Manchester City-sjef Josep Guardiola. Foto: Darren Staples (Pa Photos / NTB scanpix)

Klopp slo nemlig tilbake mot Guardiolas utspill etter møtet mot Aston Villa forrige helg. I den kampen fikk Mané gult kort for filming da han gikk over ende inne i 16-meteren. TV-reprisen viste at det var kontakt mellom Mané og Aston Villa-spilleren, og slik sett var det kanskje en smule strengt med gult kort til Liverpool-stjernen.

- Smart av Guardiola



Mané antyder at Guardiola kom med sin filme-kommentar for å legge press på dommerne. Ved å rette fokus mot Manés opptreden inne i feltet, vil dommerne trolig måtte tenke seg om en ekstra gang eller to, før de peker mot krittmerket.

- Det er smart av Guardiola, for han får dommernes oppmerksomhet med de uttalelsene. Men jeg skal bare spille videre på samme måte som jeg har gjort.

- Dette er ikke noe problem for meg. Filming kan selvsagt skje i fotballen og vi har sett mange ulike situasjoner. Noen ganger er det noen som filmer og får straffe, noen ganger har det vært klar straffe, uten at dommeren har gitt den, sier Mané.

Mané er uansett klar på at han ikke kommer til å endre spillestilen sin.

- Slik er fotballen, vi må bare leve med det. Jeg kommer til å gjøre som jeg alltid har gjort. Er det straffe, ja da er det straffe. Blir det ikke gitt straffe, da er det ikke straffe.

Liverpool topper Premier League etter elleve ligarunder med 31 poeng, seks poeng foran Manchester City. Mané har bidratt med seks ligamål så langt.