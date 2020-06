Guardiola spår massiv rullering

Manchester City-manager Josep Guardiola ser for seg at han får bruk for alle spillerne i stallen i Premier League-innspurten.

Onsdag starter den engelske toppfotballen opp igjen med to utsatte kamper. Guardiola og City skal spille hjemme mot Arsenal. I ukene som følger, kommer kampene tett som hagl. – Vi er klare til å spille én kamp. Men med en ny kamp hver tredje eller fjerde dag, er vi ikke klare, sa Guardiola da han tirsdag stilte til sin første pressekonferanse siden koronavirus-utbruddet. – Vi må rotere og bruke alle spillerne. Spillerne er naturlig god fysisk form. Alt jeg tenker på er Arsenal. Og så hvordan skal komme oss igjen til å spille mot Burnley (mandag), fortsatte City-manageren. Usikkert Han er spent på å se laget sitt i den første kampen på over tre måneder. – I morgen vil vi få seg lagets nivå, og derfra får vi se hva vi kan gjøre bedre. Alle lagene har hatt bare tre og en halv uke (med trening). Da blir det som det blir. Alle lider i denne situasjonen, personlig og økonomisk, og vi må prøve å tilpasse oss. Onsdagens kamp byr på et gjensyn med Mikel Arteta. Han var Guardiolas assistent i City fram til han ble Arsenal-manager i desember. – Jeg gleder meg til å se Mikel igjen. Han er et av de hyggeligste menneskene jeg noen gang har møtt. Men kampen tilhører spillerne. – Vi kjenner hverandre, og han vet alt om oss. Han er en utrolig viktig del av vår suksess i nyere tid, og han hjalp oss til å bli de vi er, sier Guardiola om managerkollegaen. Mistet moren City-sjefen mistet sin koronasyke mor i april, og tirsdag snakket han for første gang offentlig siden hun gikk bort. Guardiola understreket at folks helse er viktigere enn fotballen. – For alle de som har mistet familiemedlemmer eller venner, er det en vanskelig tid. Men familien kan hjelpe oss til å være sterke. Det viktige er folks helse, men Premier League bestemte at vi skal spille. Det skal vi gjøre, og vi skal tilpasse oss situasjonen så raskt som mulig. (©NTB)

