Guardiola vil prøve seg som landslagssjef

Manchester City-manager Pep Guardiola ser for seg å lede et landslag når han er lei livet som klubbtrener.

Spanjolen har det siste tiåret hatt eventyrlig suksess med Barcelona, Bayern München og City. I Manchester sitter han på en kontrakt fram til 2021. Året etter går VM i Qatar.

Guardiola utelukker på ingen måte muligheten for at han blir landslagssjef etter at han har gjort sitt i England.

– Før eller senere vil det skje. På et tidspunkt vil jeg gjerne ha det mer rolig og kunne spille golf oftere. Vi får se hva som skjer hvis jeg får sjansen og det er noen landslag som banker på døra, sier Guardiola.

Forrige sesong ledet han Manchester City til en overlegen Premier League-tittel. På veien knuste de lyseblå en rekke rekorder, deriblant ved å plukke 100 poeng og score 106 seriemål.

Guardiola føler han er blitt en bedre trener mens han har vært i England.

– Her har jeg lært meg å takle en utrolig liga på mange forskjellige måter. Det er den tøffeste ligaen i verden, og det er den på grunn av antallet kamper, været og dommerne som konstant sier «fortsett å spille». I tillegg er det mange konkurrenter. Dette er det eneste landet der fem eller seks lag kan vinne ligaen.

Lørdag møter Guardiola sin forgjenger når City gjester West Ham i London. Manuel Pellegrini vant Premier League i sin første sesong som manager for Manchester-klubben i 2014.

(©NTB)

Mest sett siste uken