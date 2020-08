Guardiolas formasjonsvalg i tapet mot Lyon vakte oppsikt: - Ikke bra

Pep Guardiola overrasket på ny, men lyktes ikke i CL-kvartfinalen mot Lyon og røk ut av turneringen.

MANCHESTER CITY- LYON 1-3:

City-manageren så seg nødt til å ta grep allerede ti minutter ut i den andre omgangen etter en svak førsteomgang i en overraskende formasjon.

Det gjorde at de lyseblå utlignet etter rundt timen spilt, men i lagets søken etter et ledermål, kontret heller Lyon inn 2-1 og sørget for at det er de som fortsatt er med i jakten på trofeet Guardiola så gjerne ønsker å slå kloa i.

Raheem Sterling kunne, og burde, sikret ekstraomganger da han fikk ballen på åpent mål fra fire meter, men avslutningen gikk over og ble heller avløst av at Moussa Dembélé satte inn 3-1 og den endelige spikeren i City-kista.

Overrasket med formasjonsvalget: - Ikke bra

Pep Guardiola er en foregangsfigur blant nytenkende fotballmanagere. Han har de siste årene fått massiv skryt både for sin spillefilosofi og evne til å tenke nytt og uforutsigbart, og i kvartfinalen mot Lyon lørdag overrasket han igjen.

Og det i en kamp hvor City var store favoritter mot et Lyon-lag som ikke hadde spilt seriefotball siden starten av mars som følge av at ligaen ble stoppet på grunn av koronapandemien.

- Du vil se det etter fem minutter, uttalte Guardiola før kampen på spørsmål om hvordan han planla å stable laget på beina.

Spanjolen gikk bort fra sin vante 4-3-3-formasjon, dro Fernandinho ned som én av tre midtstoppere, mens Kyle Walker og Joao Cancelo ble flyttet opp som vingbacker i det som minnet en 3-4-2-1-formasjon.

Resultatet? City-laget slet med å ta kontroll på kampen slik man er vant til å se de lyseblå de siste årene, og Lyon gikk til pause med 1-0 etter at Kyle Walker hadde opphevet offsidelinjen.

I pausen lot ikke reaksjonene vente på seg.

- Det prosjektet til Pep i 1. omgang: ikke bra, sa Viasport-ekspert Morten Langli før han fortsatte.

- Han er en av verdens beste trenere og det alle, men han har en tendens til alltid å skulle finne opp kruttet på nytt i viktige kamper. Jeg er ganske sikker på at han går tilbake til en klassisk 4-3-3 i annenomgang, som de er komfortable med og som de har spilt sine beste kamper.

Heller ikke TV 2-ekspert Brede Hangeland var nevneverdig imponert over hva det nykomponerte City-laget presterte før hvilen.

Cornet sendte Lyon i ledelsen

Guardiola fikk imidlertid se sitt lag være nære å få en drømmestart da Raheem Sterling slo på tvers inne i feltet.

Ballen hadde retning Gabriel Jesus, men en avklaring fra Marcelo hindret den brasilianske spissen å komme på blank.

Manchester-laget slet imidlertid slet imidlertid med å ta skikkelig kontroll og stramme skruen slik de ofte gjør, og etter 24 minutter var uhellet ute.

En desorientert Kyle Walker lå på innsiden av sin trebackslinje, og sørget for at Karl Toko Ekambi ble spilt igjennom.

Hans skuddforsøk ble blokkert av Eric Garcia, men Maxwel Cornet plukket opp ballen, og skrudde den inn rundt Ederson og i mål til 1-0.

Scoringen var for øvrig Cornets fjerde mot Manchester City i Champions League etter at Guardiola tok over den engelske klubben.

Både Rodri og Sterling kunne kvittert like før pause, men ved begge anledninger hindret Lyon-keeper Anthony Lopes scoring.

MÅL: Moussa Dembele scoret to ganger da Lyon slo ut Manchester City. Foto: Franck Fife (AP)

Dembélé-dobbel



Guardiola fortsatte i samme formasjon etter hvilen, men det tok kun ti minutter før han tok grep ved å ta ut Fernandinho og sette inn Riyad Mahrez.

Kantspillerens inntog gjorde at City-laget la om formasjonen noe, og blant annet Kevin de Bruyne kom straks mer til sin rett i en fri rolle.

Belgieren kom til flere store muligheter innledningsvis etter hvilen, og da Sterling fant ham ute i feltet etter 69 minutter lot han seg ikke be flere ganger.

En strålende avslutning fant Lopes' lengste hjørne, og ble starten på et eneste langt stormløp mot Lyon-keeperen.

City-laget virket å nærme seg et ledermål mot et sluttkjørt Lyon-mannskap da det helt ut av det blå smalt i andre enden.

Houssem Aouar spilte ballen igjennom til en offsideplassert Ekambi, som bare slapp ballen forbi mellom beina.

Bak ham kom Moussa Dembélé stormende, og spissen plasserte ballen i mål via beina til Ederson.

Scoringen ble gjennomgått på video av flere grunner: Både med tanke på en mulig forseelse der Aymeric Laporte gikk i bakken i duell med Dembele, og om Ekambi var nok involvert i spillet til at det burde blitt avblåst for offside.

Scoringen ble imidlertid stående, Guardiola kastet innpå David Silva i sluttminuttene, og etter 86 minutter trodde samtlige at utligningen var et faktum.

Et innlegg fant Raheem Sterling på bakre stolpe, men på åpent mål og fra kortere enn fem meter maktet City-stjernen å plassere ballen over målet til Lopes.

Lyon kunne knapt tro at de ikke hadde sluppet inn mål, og like etter var kampen avgjort da Dembélé var framme på en retur og satte inn 3-1.