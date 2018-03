Gulbrandsen enslig norsk svale i europacupene

Samtlige kvartfinaler i kvinnenes mesterliga har norske profiler. Blant mennene er Fredrik Gulbrandsen eneste landslagsaktuelle nordmann i europacupkvartfinale.

– Det er veldig gøy å være med der. Vi har slått ut to veldig sterke lag i utslagsrundene, og særlig Borussia Dortmund i forrige runde. Det var gøy, og vi er fulle av selvtillit. Det blir spennende framover, sier Salzburg-spissen til NTB.

Han er ikke eneste norsktalende innslag i Salzburg. Valon Berisha, med 20 A-landskamper for Norge, scoret viktige mål både i 16-delsfinalen mot Real Sociedad og åttedelsfinalen mot Dortmund, men han valgte i 2016 å fortsette landslagskarrieren for Kosovo.

I kvinnenes mesterliga er Maren Mjelde, Maria Thorisdottir (begge Chelsea), Frida Maanum (Linköping), Caroline Graham Hansen (Wolfsburg) og Ada Hegerberg (Lyon) markante spillere for kvartfinalister. Kristine Minde er også Wolfsburg-spiller, men kan ikke spille kvartfinale fordi hun spilte mesterliga for Linköping i fjor høst. Mennenes mesterliga er på sin side fri for nordmenn, selv om Martin Ødegaard har kontrakt med Real Madrid.

Alle muligheter

Gulbrandsen vil gjøre det han Norge skal være representert også i semifinale og kanskje finale på herresiden i den nest gjeveste europacupturneringen.

– Jeg føler vel at bragden ved å slå ut Dortmund var enda større enn det vil være om vi slår Lazio i kvartfinalen, så vi har alle muligheter selv om det er første gang en østerriksk klubb har kommet så langt i europaligaen, sier han.

Han har bidratt med innhopp i alle Salzburgs kamper i europaligaens utslagsrunder så langt. I serien, der laget har en klar ledelse, starter han ofte og scorer flittig. Livet smiler til Gulbrandsen også utenfor banen.

– Salzburg er en litt gammeldags by, men rolig og koselig. Jeg og kjæresten trives veldig bra der. Det er også veldig fint miljø i klubben, sier han.

Landslaget et mål

Omsider har suksessen ført til en ny landslagssjanse. Gulbrandsens tre tidligere landskamper kom i 2014 og 2016. Til sammen har han så vidt over 90 minutter på banen for A-landslaget. Forrige kamp var mot Finland for nesten akkurat to år siden.

– Det er lenge siden sist, men det har vært et mål for meg å komme tilbake på landslaget, og jeg har jobbet for det. Jeg kom inn etter forfall, men det viser at de følger med på meg. Jeg får bruke muligheten til å vise meg fram. Så lenge jeg spiller vil det være en drøm og et mål å være med på landslaget, sier han til NTB.

Gulbrandsen tror det er viktig at han ikke i sin iver etter å vise seg fram gjør ting for vanskelig.

– Jeg ønsker å vise meg fra min beste side, og da bør jeg kanskje ikke gjøre så mye hokus pokus, men være meg selv. Det er en grunn til at jeg ble tatt ut, og da må jeg være den jeg er.

