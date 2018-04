Gulbrandsen ferdig som Oilers-trener

Pål Gulbrandsen slutter som trener i Stavanger Oilers. Han har vært hovedtrener siden 2016.

– Etter en lang runde med evaluering av situasjonen er vi nå enige om at det beste for begge parter er å gå hver til sitt, sier General Manager Pål Haukali Higson til klubbens nettsted.

Seiersvante Oilers endte på en svak sjetteplass i eliteserien denne sesongen. I NM-sluttspillet var det over og ut etter 1-4 i kamper mot Frisk Asker i kvartfinalen.

– Gulbrandsen fikk dessverre ikke like bra mannskap å jobbe med som året før og fikk en vanskeligere jobb å gjøre denne sesongen. Dette har ikke vært en lett prosess og betyr at vi nå får et helt nytt trenerteam som skal lede laget, sier Higson.

Gulbrandsen har vært i Stavanger siden han kom til klubben som spiller i 2003.

– Alt har en ende, og etter 10 år med meg i garderoben er det på tide med et nytt fjes og en ny stemme for spillerne. Det hadde selvsagt vært bedre å gi seg etter en god prestasjon med laget. Forrige sesong ble ikke som vi håpet. Det er alle skuffet over, og det er jeg som har det sportslige ansvaret. Jeg velger likevel å se tilbake på 10 flotte år som trener og totalt 15 år i klubben med glede, sier Pål Gulbrandsen til oilers.no.

(©NTB)

