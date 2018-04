Gulbrandsen med stolpetreff da Salzburg tapte

Marseille tok et langt steg mot europaligafinale med 2-0-seier over Salzburg hjemme på Stade Vélodrome. Fredrik Gulbrandsen traff stolpen for gjestene.

Dimitri Payet la opp til begge Marseilles mål. Florian Thauvin og innbytter Clinton Njie scoret i hver sin omgang for hjemmelaget, som er alene om å ha holdt nullen hjemme mot Salzburg i europaligaen denne sesongen. Det greide laget både i gruppespillet og i torsdagens semifinale.

Valon Berisha spilte hele kampen for Salzburg, mens Fredrik Gulbrandsen kom inn halvtimen før slutt og jaget et bortemål som ville vært uvurderlig. I det 77. minutt traff han stolpen på innlegg fra Andreas Umer, men ballen ville ikke inn.

Den norske landslagsmannen tok seg til hodet i frustrasjon.

Dødballmål

Marseille tok ledelsen etter et kvarter, og ikke uventet var både Dimitri Payets dødballfot og Florian Thauvins målinstinkt involvert. Payet tok frispark med utoverskru, og Thauvin nikket inn sitt 22. mål for sesongen.

Valon Berisha og hans lagkamerater i Salzburg lagde problemer for Marseille med sitt aggressive og godt organiserte press, men skapte svært lite framover.

Gulbrandsen ble byttet inn etter en time for sørkoreanske Hwang Hee-chan, som ikke hadde fått til stort.

Samtidig kom Clinton Njie inn for hjemmelaget på bekostning av Maxime Lopez, og det var han som bare tre minutter senere skulle øke Marseilles ledelse til 2-0.

Viktig mål

Njie startet selv angrepet da han spilte Payet fram på venstrekanten, og han var på plass inne foran mål for å møte innlegget, ta med seg ballen og score. Det var hans første europaligamål denne sesongen.

Payet er på sin side oppe i fem mål og tre assist bare i cuprundene.

Salzburg greide å vende tomålstap på bortebane til seier i kvartfinalen mot Lazio, men da hadde laget et par bortemål. Gjestene tok sjanser framover i jakten på bortemål også torsdag, og kom var veldig nær, men Gulbrandsens stolpetreff forble den største sjansen.

Det kan bety at oppgaven blir for stor i returkampen neste uke.

(©NTB)

