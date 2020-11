Gulbrandsen med to mål i innhopp

Fredrik Gulbrandsen ble kastet innpå kvarteret før slutt og skapte ny spenning med to mål, men greide ikke å berge Basaksehir fra tap i derbyet mot Galatasaray.

Besiktas ledet 3-0 da Gulbrandsen kom inn for Demba Ba. Da spilte Basaksehir også med ti mann etter at Mehmet Topal ble utvist med to gule kort i det 70. minutt.

Atiba Hutchinson, Cyle Larin og Vincent Aboubakar (straffe) hadde gitt hjemmelaget en tilsynelatende trygg seier, men Gulbrandsen skapte full spenning med mål i det 81. og 90. minutt.

Nordmannen er dermed oppe i tre mål denne sesongen, selv om det bare har blitt sju innhopp på til sammen 108 minutter. Det er like mange mål som han scoret på 20 kamper da Basaksehir ble seriemester forrige sesong.

Galatasaray stilte uten koronasmittede Omar Elabdellaoui. Martin Linnes, som også havnet i koronakarantene under siste landslagssamling, var heller ikke i troppen.

(©NTB)

