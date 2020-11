Guldvog: Uefa-protokollen fungerer ikke lenger på samme måte

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at idretten må vurdere sine egne smitteregler på nytt i lys av den raskt voksende smitten over hele Europa.

– Smittesituasjonen er helt annerledes enn da protokollene ble laget. Jeg tror det vil være klokt av idretten selv å se gjennom om de rutinene som er etablert er laget for dagens situasjon, sier Guldvog på fredagens pressekonferanse.

Guldvog viser til at smittetallene er opptil 40 ganger høyere enkelte steder i Europa sammenlignet med da Uefa og Fifa i vår og sommer utarbeidet sine protokoller for å kunne spille landslagsfotball.

Han får også støtte av statsminister Erna Solberg etter kritikken som har kommet etter avlysningen av landskampen mellom Norge og Israel onsdag.

– Vi har to lag som er i karantene fordi det er smitte i Brann, og vi har smitte i landslaget. Det viser at det er smitte som kommer inn selv om vi har de reglene. Derfor kan det være lurt at vi ikke utsetter våre landslagsspillere for ytterligere risiko, sier statsministeren.

(©NTB)

