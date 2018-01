Fikk ja fra sin kjære Marlen Kristiansen i Nordberg kirke i Oslo lørdag.

Det er Gudbrandsdølen som skriver at sykkelstjernen Edvald Boasson Hagen giftet seg «i en flott vielse» i hovedstaden lørdag.

Ifølge avisen kom gjestene i tre chartrede turbusser fra Grand Hotel på paradegaten Karl Johan. Etter vielsen skal bryllupsfeiringen ha fortsatt på ukjent sted i Oslo sentrum.

Vielsen skal ha vart i 45 minutter, og Nordberg kirke var fullsatt.

Gudbrandsdølen skriver at paret traff hverandre under et showritt i Grimstad 2011, hvor Kristiansen er fra. De første årene var de venner, men i 2014 ble det offentlig kjent at de var et par.

I januar fridde Boasson Hagen i en park i Oslo, og Kristiansen fikk en spesialdesignet ring på fingeren.

Ifølge Gudbrandsdølen var flere av verdens største sykkelstjerner til stede under vielsen, blant annet verdensmester fra 2011 Mark Cavendish. Den tidligere sykkelstjernen Kurt Asle Arvesen var også i Nordberg kirke.

