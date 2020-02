Gullet glapp på siste skyting: - Jeg vet ikke hvorfor det skjer. Jeg er bare lei

Gullet glapp, men Johannes Thingnes Bø sikret imponerende sølv til tross for to bom.

Det var dramatikk og spenning i Anterselva på onsdag, i det som etterhvert skulle bli en dominant forestilling fra Martin Fourcade.

LES OGSÅ: NRK og TV 2 deler skiskytter-rettigheter fram til 2026

- Jeg er lei

19 treff fra franskmannen holdt til gull - og svak skyting fra nordmennene gjorde drømmen om gullmedalje umulig.

- Jeg visste at jeg hadde en mulighet, men jeg ble så skuffa med min siste bom. Jeg var sur på meg selv, men treneren sa at jeg måtte holde tempoet oppe. Jeg valgte å skyte rolig i dag, men jeg tenkte nok litt for mye på siste skyting. Men jeg er så glad for å vinne, så klart. Jeg var best i dag, ikke veldig god, men best, sa gullvinner Fourcade da seieren var et faktum.

- Ja, det er alltid litt ekstra bittert at det er Fourcade som vinner. Jeg hadde ledet med et halvt minutt hadde jeg fått fullt hus, men det holdt ikke. Det blir flere dueller mellom oss. Jeg er glad for sølv og ny medalje. Alt i alt fornøyd, sa Thingnes Bø til NRK.

SKUFFET OG LEI: Johannes Dale var oppgitt over egne prestasjoner. Foto: Leonhard Foeger (Reuters)

Tonen fra en svært skuffet Johannes Dale var en helt annen.

- Jeg er litt lei. Føler jeg gjør et bra løp, men får de tikke ut på skytinga. Det er irriterende. Jeg får ikke ut potensialet mitt, formen er der egentlig, men jeg får ikke ut det jeg kan på skytinga. Ingen verre følelse enn det egentlig, sa Johannes Dale til NRK etter målgang.

Og la til:

- Jeg vet ikke hvorfor det skjer. Jeg er bare lei. Jeg har ikke noen forklaring. På stående er jeg litt for urolig. Jeg har større drømmer enn det her. Man har mye håp og drømmer til et sånt mesterskap, og så blir de tikke sånn. Da blir det litt tungt.

LES OGSÅ: Bekrefter endring på Ski Tour-etappe

Selvtilliten var ikke stor blant de norske løperne på standplass.

- Tomhetsfølelse. Masse jobb for lite medaljekamp. Jeg var med et siste stykke der, men jeg ble litt knytt og skulle være for nøyaktig på siste skyting. Da skjønte jeg at det røk. På siste skuddet hadde jeg vel nærmest lagt meg på sofaen egentlig, sa en dønn ærlig Tarjei Bø til NRK.

Avgjort på siste skyting

- Der kan han ha gitt gullet til Johannes Thingnes Bø, sa en svært entusiastisk Andreas Stabrun Smith fra NRK-bua da Martin Fourcade bommet på sitt siste skudd på siste skyting.

Da Bø så kom inn på nest-siste skyting like bak Fourcade, og leverte fullt hus i enormt tempo var det høy jubel både hos de fremmøtte i Anterselva og i NRKs studio.

Så skulle det hele falle sammen på den siste skytingen.

En bom sørget for et surt ekstraminutt - og dermed var Norges eneste gjenværende håp om gullmedalje på onsdag borte.

GULL: Martin Fourcade var i egen klasse på onsdag. Foto: Tiziana Fabi (AFP)

Norge har ikke vunnet gull på 20-kilometeren siden Tarjei Bø gjorde det i 2011.

Sprintmesteren Alexandr Loginov var nummer syv ut, og ble møtt med enorm pipekonsert da han gikk ut i Anterselva. Også da russeren bommet på jaktstarten ble det hørt jubel fra publikum.

Loginov gikk inn til ledelse etter første mellomtid med nesten åtte sekunder. Russeren holdt - og økte til og med farten inn til første skyting, hvor det ble med en bom - og altså et straffeminutt.

- Skremmende god

Etter første mellomtid hadde dog Tarjej Bø tatt inn ledelsen til Loginov, og lå nesten to sekunder foran rivalen. På første skyting ble det også fullt hus for nordmannen - som gikk ut 11 sekunder foran svenske Jesper Nelin.

- Skremmende god, noterte Andreas Stabrun Smith til NRK om eldstebror Bøs åpningsfart.

Johannes Thingnes Bø gikk som et uvær i sporet, og tok inn imponerende ti sekunder på Fourcade mellom første og andre skyting - hvor nordmannen også leverte fullt hus.

- Det er nesten irriterende å se på, kommenterte NRKs ekspert Svendsen om Bøs feilfrie skyting.

Martin Fourcade holdt også svært høy hastighet inn til første skyting, og leverte der fullt hus. Det samme gjorde nesten også Johannes Dale, som dessverre fikk en bom på siste skuddet.

Det ble også en bom på andre skyting for Tarjei Bø, og hadde på det tidspunktet tapt tid til Loginov, både på skyting og i sporet. Etter tredje skyting lå Tarjei Bø på 1. plass - like foran Fourcade.

Fjerde skyting ble en total katastrofe for Loginov, som fikk tre bom på den siste skytingen. Også her skar det seg totalt for eldstebror Bø, som noterte seg for to nye bom. Det ble også bom for Vetle Sjåstad Christiansen.

- Det er for mye bomming av nordmennene nå, kommenterte Emil Hegle Svendsen.

Tarjei Bø endte til slutt på en 6., Johannes Dale på 9. og Vetle Sjåstad Christiansen på 47. plass.