Gullgutten etter brødretriumfen: – En drøm for meg og Henrik

Jakob Ingebrigtsen tok sitt andre EM-gull på like mange dager da han løp inn til seier på 5000 meter i Berlin lørdag. Storebror Henrik tok sølvet.

Fredag løp Jakob Ingebrigtsen inn til et sensasjonelt gull på 1500-meteren. 17-åringen ble med det den yngste gullvinneren på herresiden i et friidretts-EM noen gang.

Lørdag fulgte han opp med en ny oppvisning på 5000 meter. Unggutten kom alene til mål og kunne koste på seg å hilse til publikum før målstreken.

– Helt ærlig. Jeg er målløs. Dette er spinnvilt. Kjempestort, sa gullgutten da han ble intervjuet av stadionspeaker rett etter målgang.

– Dette blir nesten for dumt. Jeg tror dette er en drøm som går opp for både meg og Henrik, fortsatte Jakob da han kom til NRK.

Knuste alle

Storebror Henrik var full av adrenalin og gledet seg spesielt over måten brødrene knuste konkurrentene på.

– Når to stykker fra Sandnes havner på toppen av pallen. Hva skal vi si? Herregud, sa han – og fortsatte:

– Dette var ikke som duellen for to år siden, da noen millimeter avgjorde. I dag overbeviste vi. Vi spurtet ikke bare ned de andre, men vi sprang dem i senk. Vi er så på bølgelengde og i så god form begge to.

Fra sidelinjen fulgte en stolt pappa og trener Gjert det hele med et smil om munnen.

– Fantastisk. Henrik tar medalje i sitt fjerde mesterskap på rad. Det er drøyt. Jakob tar to gull i et seniormesterskap, fastslo han.

Store forventninger

På tribunen satt mellomstebror Filip, som måtte stå over 5000-meteren på grunn av skade.

– Det kan ikke gjøres bedre. Det er så rått. Så lav fart var en gavepakke til begge to. De er i så god form at det kostet ingenting å følge. At begge får uttelling er så bra det kan få blitt, sa han til NRK.

Etter fredagens superløp mente både storebror Henrik og pappa Gjert at 17 år gamle Jakob var minst like god på 5000 meter. Det skapte naturlig nok forventninger foran lørdagens løp.

Gullvinneren fra 1500-meteren var samtidig gjennom et hektisk program i tidene etter fredagens triumf. Det var dermed knyttet stor spenning til i hvilken grad det tappet unggutten for krefter.

Unggutten så helt uanfektet ut.

Topp form

Henrik Ingebrigtsen kom til lørdagens finale med Europas beste tid på 5000 meter. Den ble satt helt tilbake i april, og de siste løpene på distansene til storebror Ingebrigtsen var ikke av samme gode merke.

Lørdag viste han seg likevel fra sin beste side.

Etter målgang ventet en ellevill seiersrunde med det norske flagget på Olympiastadion i den tyske hovedstaden. På tribunen sto familie og venner og jublet brødrene fram.

(©NTB)

Mest sett siste uken