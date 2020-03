Norges største tittelhåp i sommer-OL sier at Tokyo-utsettelsen er rettferdig for utøverne. – Ikke så farlig for vår del, sier Anders Mol.

– Vi har nettopp startet karrierene våre Christian (Sørum) og jeg. Vi har mange år igjen. Så for vår del er det ikke så farlig om OL blir utsatt ett år, sier Mol. – Det er fornuftig synes jeg slik at alt blir rettferdig og trygt. Det er ikke noe annet å si om situasjonen. Han regner ikke med å komme på banen i turnering før tidligst i juli. – Jeg savner å spille volleyball, sier Mol. Han og makker Sørum var suverene i verden i fjor. De er Norges heteste gullkandidater i Tokyo-lekene. De kommer først om 16 måneder og ikke fire som inntil nylig var planen. (©NTB)

