Gunnulfsen overrasket og knuste eliteløperne

Mikael Gunnulfsen ble den store overraskelsen på lørdagens 15-kilometer på Beitostølen. Etterpå kom han med et lite stikk til landslagsløperne.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): Herrenes 15-kilometer klassisk under sesongsåpningen på Beitostølen ble preget av et ufyselig snøvær og vind med storm i kastene.

Best i de krevende forholdene var, overraskende for mange, Mikael Gunnulfsen fra Team Telemark. Og passende nok dukket sola opp igjen da 27-åringen gikk i mål til seier.

Gunnulfsen gikk inn på tiden 37.46,80, og det var nok til seier, 27,3 sekunder foran Johannes Høsflot Klæbo. Hans Christer Holund ble nummer tre.

Det var en følelsesladd Gunnulfsen som snakket med NRK rett etter målgang.

- Det sitter mye følelser i idrett, det gjør det. Dette er er en drøm. Jeg kjenner på at folk snakker Beito ned, og landslaget går på dritski, men jeg bryr meg så lite. Hvis jeg vinner det her, så kan Beito være så lite det bare vil. For meg er det her grisestort, sa Gunnulfsen til kanalen.

Flere eliteutøvere Nettavisen snakket med tidligere denne uken, uttalte nemlig at de ville spare sine beste skipar på grunn av fare for grus i løypa på Beitostølen.

- De beste er på start. Jeg er sikker på at både det sjuende og åttende paret til de beste er bedre enn mitt. Jeg ser på det sånn at vi stiller på like vilkår, og å bite fra seg i den eliten her, er grisestort, sa Gunnulfsen videre.

Krüger svarer Gunnulfsen

Simen Hegstad Krüger, som ble nummer seks, stilte seg i rekken av gratulanter etter målgang.

- Han leverer et kanonsterkt renn. Selv om værforholdene spiller inn, så får han en god del vær, han også. Det er et ekstremt godt skirenn i dag, og det er imponerende, sier Krüger til Nettavisen.

Konfrontert med Gunnulfsens uttalelser om nedsnakking av Beitostølen etter målgang, sier Krüger følgende:

- Beitostølen er et viktig skirenn. Man skal ikke snakke ned det, og det er jo et av de skirennene, utenom verdenscup, som det er mest prestisje og høyest nivå på. Det er klart at for de løperne som er klare for neste helg, er det viktigere å få en god gjennomkjøring. Tidligere i uka var det ganske mye stein i løypa her, og hvis du har et par som du vet fungerer bra, er det kjipt å ødelegge det. Men med den snøen som kom her i dag, så tror jeg ikke det var noen som sparte skiene, sier Krüger.

Klæbo: - Imponerende

Også Johannes Høsflot Klæbo lot seg imponere over Gunnulfsens prestasjon.

- Det er imponerende, men vi vet at han er i bra form. Det har han vist på noen testløp som vi har hørt rykter om. Det er mange som går fort, og han er en av dem vi vet om. Det er artig å se at han får det til. Vi må ta av oss hatten for det, mens vi andre må så på hva vi skal gjøre framover, sier Klæbo til Nettavisen.

Også Klæbo bedyrer at Beitostølen er en viktig konkurranse også for landslagsløperne.

- Jeg skal på ingen måte stå og snakke ned Beito. Skulle jeg valgt mellom Beito og Ruka, så hadde det ikke vært noen tvil. Det kan ikke sammenlignes engang, men for meg er Beito veldig viktig. Jeg gjør det jeg kan for å få gode gjennomkjøringer før det som skal skje neste helg.

Sesongsåpningshelga på Beitostølen avsluttes med 15-kilometer friteknikk for menn og 10-kilometer friteknikk for kvinner søndag.

Sjekk resultatene fra lørdagens 15-kilometer her



