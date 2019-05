Guro Reiten blir Chelsea-spiller

Guro Reiten er klar for Chelsea. Den norske landslagsspilleren melder overgang til den engelske storklubben etter sommerens VM.

Det er den engelske klubben som bekrefter overgangen på sine hjemmesider fredag.

Reiten melder overgang fra Lillestrøm og slutter seg til Chelsea fra og med 15.juli, etter å ha fullført sommerens VM i Frankrike for det norske landslaget.

Også LSK melder på sine hjemmesider at Reiten har gjort sitt for klubben og de takker henne for to fine år.

Angrepsspilleren har scoret totalt 60 mål på 62 kamper for LSK Kvinner.

Ny utfordring

Reiten blir nå enda en norsk utenlandsproff og hun ser frem imot nye utfordringer i den engelske hovedstaden.

- Det vil bli en ny utfordring for meg og jeg ser veldig frem til dette. Også med tanke på å utfordre meg selv og ta det neste steget i min utvikling som person og spiller, sier Reiten i et intervju til hennes nye klubb, Chelsea.

Med VM rett rundt hjørnet og overgang til ny klubb blir det en svært innholdsrik sommer for en av Norges absolutt beste kvinnelige spillere.

- De neste ukene vil fokuset mitt være på det norske landslaget med tanke på å oppnå våre mål i den kommende VM-turneringen, fortsetter Reiten til Chelseas hjemmesider.

Takker Lillestrøm

I en kort kommentar takker også Reiten for sin tid på Romerike.

- Min tid i LSK var fantastisk. Fansen, lagkamerater, trenere og ledere har alltid vært veldig støttende og jeg håper at LSK vinner tittelen igjen denne sesongen og at de får en god sesong i Europa, sier Reiten.

Chelsea-trener Emma Hayes ser frem til å få den offensive midtbanespilleren inn i troppen sin og skryter av Reiten.

- Guro er en av de mest talentfulle kreative spillerne i verden og hun vil bli et supert tilskudd til vår klubb. Hun tar med seg vinnermentalitet og en personlighet som kan skinne i Chelsea-drakten. Jeg gleder meg til å introdusere henne for fansen vår, sier Hayes til Chelsea hjemmesider.

VM i Frankrike

Før Reiten kan ikle seg den blå Chelsea-drakten skal hun i aksjon for Norge i sommerens VM.

Norge starter sin VM-turnering den 8.juni mot Nigeria før vertsnasjonen Frankrike og Sør-Korea venter i de to neste kampene i gruppespillet.