Guttormsen har satt ny norsk rekord i stav

Sondre Guttormsen har forbedret sin egen norgesrekord i stav med fem centimeter. Onsdag tok han seg over 5.80 i tyske Leverkusen.

Rekordforbedringen skjer et knapt år etter at 20-åringen slettet Trond Barthels rekord, som hadde stått siden 1996.

Det skjedde i Berlin, og nå har Guttormsen levert en enda sterkere resultat i en annen tysk by. I et stevne i Leverkusen forbedret han norgesrekorden fra 5.75 til 5.80 på andre forsøk. Hoppet er over neste års OL-krav.

– Dette er ganske digg. Ikke bare det at jeg forbedret den norske rekorden, men også det faktum at jeg klarte OL-kravet. Nå kan jeg ha 100 prosent fokus inn mot å optimalisere foran OL i Tokyo i stedet for å jage en kvalifisering, sier Guttormsen.

– Jeg har egentlig følt en stund at jeg har slike høyder innen rekkevidde, men det føles godt å klare 5.80. Jeg har ikke sett hoppet selv ennå, men jeg føler at det var ganske mye høyde på det, fortsetter han.

Guttormsen prøvde seg videre på 5.85, men rev tre ganger og ble til slutt nummer to i konkurransen. Hele tre utøvere kom over 5.80.

Tidligere i stevnet klarte Guttormsen enkelt 5.50 og 5.60, men først på tredje forsøk tok han seg over 5.70.

