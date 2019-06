Güven ble helten da Trømsø ble slått ut av cupen

Bare ni av 16 Eliteserielag er videre til fjerde runde i cupen etter at Kongsvinger slo ut Tromsø torsdag.

KONGSVINGER - TROMSØ 1-0:

Tromsø slår følge med Molde, Vålerenga, Lillestrøm, Sarpsborg 08 og Strømsgodset ut av Norgesmesterskapet etter at Gutan ble slått 1-0 av Kongsvinger torsdag.

Bodø/Glimt ble slått ut av Strømmen allerede i andre runde, så totalt er sju eliteserielag ute av cupen før fjerde runde er spilt.

Güven matchvinner

Adem Güven scoret kampens eneste mål og sørget dermed for at Kongsvinger kan ta imot Mjøndalen på Gjemselund i fjerde runde.

Scoringen kom etter 53 minutters spill da Martin Vinjor fant Güven inne i boksen. Den formsterke Kongsvinger-spissen klinket til med venstrebeinet, og ballen lurte seg inn i det lengste hjørnet.

Kongsvingers stjernespiss slet med en skade fra første omgang og ble tatt av banen umiddelbart etter at han hadde satt inn 1-0-målet.

SLÅTT UT: Simen Wangberg og Tromsø måtte se seg slått av Kongsvinger i cupens tredje runde torsdag. Foto: Geir Olsen (NTB scanpix)

Innbytter Boli sendte Stabæk videre



I Finnmarkshallen var Stabæk på besøk hos Alta, og bæringene tok seg greit videre med 4-1.

Hugo Vetlesen ga gjestene ledelsen med en lekker chip alene med keeper tidlig i kampen. Rett etter pause stupheadet Christian Reginiussen inn utligningen for Alta, men Janne Jönsson visste råd.

Etter en times spill sendte han stjernespiss Franck Boli på banen, og det tok ikke lang tid før ivorianeren presenterte seg med en målgivende heading til Raymond Gyasi etter en corner fra høyre.

Like etterpå satte Boli inn 3-1 etter at Herman Geelmuyden ble felt inne i sekstenmeteren. Samme mann økte til 4-1 på overtid da han rundet keeper og trillet inn sitt andre for dagen.

Slik spilles fjerde runde i cupen:

Fram Larvik - Bærum

Ranheim - Brann

Kristiansund BK - Odd

Rosenborg - Aalesund FK

Viking - Stabæk

KFUM Oslo - Tromsdalen

Kongsvinger - Mjøndalen

FK Haugesund - Strømmen