Güven reddet viktig KIL-poeng på overtid mot KFUM

Med straffe langt inn i overtiden reddet Kongsvinger ett poeng borte mot KFUM Oslo i tirsdagens 1.-divisjonskamp i fotball. Kampen endte 1-1.

Det så lenge ut til at KFUM skulle gå seirende ut av oppgjøret mot Kongsvinger, men fem minutter på overtid fikk bortelaget straffespark. Adem Güven var sikker som banken og sørget for poengdeling på KFUM Arena.

KFUM var det førende laget i første omgang, og det var derfor ikke ufortjent at det sto 1-0 til pause mot det nedrykkstruede laget fra Innlandet. Det var Olav Øby som var sist på ballen for vertene.

Kongsvinger hang bedre med etter pause, men slet med få uttelling på sjansene helt til KFUM-keeper Alexander Pedersen felte en KIL-spiller langt inn i overtiden. Da Güven satte ballen i mål sikret han samtidig et poeng for et KIL-lag i poengnød.

KIL tok steget opp fra kvalifiseringsplass og ligger nå på 13.-plass med ni poeng. KFUM spilte sin femte strake kamp uten seier og ligger på 9.-plass med 13.

I neste runde spiller KIL hjemme mot Lillestrøm, mens KFUM møter Grorud borte.

