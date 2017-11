15 personer anmeldt for deling av Mørk-bilder

Håndballprofilen Nora Mørk har anmeldt 15 personer for deling av private bilder fra hennes hackede mobiltelefon.

Mørk sto denne uken fram i et TV 2-intervju og fortalte om den vonde tiden etter at hun oppdaget at private bilder av henne ble spredd på nettet.

Les også: Private bilder av Nora Mørk ble stjålet

Linker til Mørks bilder er blitt spredt åpent i sosiale medier det siste døgnet. Mørk har selv konfrontert personer som har fått tilsendt bildene av henne.

Hun varslet at hun ville anmelde alle som har bidratt til å spre bildene, og onsdag leverte søsteren hennes, Thea Mørk, inn anmeldelser av 15 personer til politiet i Larvik.

– Vi mener alvor når vi sier at vi skal anmelde alle som deler bildene. Vi er takknemlige overfor alle som har sendt inn skjermdumper av dem som har delt bildene, sier Thea Mørk til TV 2.

SØSTRE: Thea Mørk (høyre) sammen med søsteren Nora Mørk (venstre).

Nora Mørk spiller kamp for klubblaget Györ i Ungarn onsdag kveld. Hun er også uttatt i den norske troppen til håndball-VM i Tyskland i desember.





Får støtte



Nora Mørk fått mye støtte fra håndballmiljøet etter at saken ble kjent.

– Det setter jeg så absolutt pris på. Dette er jo ikke greit. Jeg har fått masse meldinger siden mandag, sier hun.

Tirsdag rykket også Norges Idrettsforbund (NIF) ut med støtte til Mørk. I en pressemelding signert president i NIF, Tom Tvedt, og president i Norges Håndballforbund, Kåre Geir Lio, står det at det er viktig å støtte Nora Mørk i en tid som er svært vanskelig for henne.

– Dernest vil vi oppfordre hele idrettsfamilien og alle som leser dette til å være oppmerksomme på at det overhodet ikke er greit å dele private bilder på nettet. Det er uetisk, ulovlig og rett og slett skammelig. Som Høyesterett nylig har uttalt, kan dette bli til en nærmest livslang krenkelse for de berørte. Det kan ikke, bør ikke og skal ikke noen bidra til, står det i meldingen.

(©NTB)

