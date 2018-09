Ellevill sportshelg direkte på Nettavisen

Dramatiske håndballkamper, opprykskamper i fotball, ishockey og NM i rallycross er noen av godbitene.

Hvis du har at aktivt abonnement på NA+ kan du denne helgen glede deg til særdeles mye på sportsfronten. Du kan se 10 håndballkamper, 40 fotballkamper, 6 kamper i ishockey og NM i rallycross.

I serieåpningen i ishockey 1.divisjon kan du blant annet se Narvik, Hasle-Løren, Gjøvik, Furuset, Storhamar YA, Kongsvinger og Nidaros. På håndballsiden kan du blant annet kikke på Drammen, Halden, Arendal, Horten, Fyllingen, Nærbø, Tertnes, Gjerpen, Rælingen, Byåsen, Larvik, Fredrikstad, Kongsberg og Oppsal.

Skulle du ønske drama er det bare å skru på Postnord-ligaen søndag klokken 16:00 da Raufoss og Fredrikstad møtes til kamp om å rykke opp. Du kan også se Vålerenga 2, KFUM Oslo, Moss, Skeid og alle kampene i Toppserien denne helgen.

Det koster 1 krone for første måned med NA+, etter det er prisen 149 kroner per måned. Som abonnent får du tilgang til alle plussede saker på Nettavisen (her finner du oversikten), du kan sjekke boligprisene der du bor, lese en daglig spesialutgave med det beste fra hele landet og selvfølgelig få tilgang til særdeles mye spennende sport.

