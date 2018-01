EM-eventyret over for Norge etter håndball-drama mot Sverige

Håndballguttas håp om semifinaleplass i EM ble knust, til tross for seier mot Sverige.

SVERIGE - NORGE 25-28 (11-12):

Norge var avhengige av å slå Sverige med fem mål om håpet om EM-semifinale skulle leve.

Det ble det ikke noe av.

I stedet ble det et jevnspilt håndball-drama, der de to naboene fulgte hverandre tett hele veien. Selv om Norge til slutt vant kampen, var ikke målforskjellen god nok til at håndballgutta kunne ta seg videre til semifinale.

- Åh, nå føler jeg meg tom. Vi gjør selvfølgelig en bra match. Vi får kampen inn i det sporet vi ønsker. Vi ville rykke fra, men om vi kunne få dem litt «shaky» mot slutten, så ville egentlig det vært det beste vi kunne forestilt oss, sier Norges trener, Christian Berge, til TV3 etter kampslutt.

Norges store stjerne, Sander Sagosen, var langt nede etter kampen.

- Jeg presterte ikke bra nok, det må jeg si ærlig, sa Sander Sagosen til NTB etter en kampen.

- Vi hadde sjansen, men tok den ikke. Det ble litt hakkete i angrep og ikke skarpt nok.

Skuffet Berge



Landslagssjefen var fornøyd med mye av det norske spillet onsdag, men likevel var småslurv og feil med på å gjøre det vanskelig for Norge. Én som derimot gjorde sine saker godt gjennom hele kampen, var keeper Torbjørn Bergerud.

- Jeg synes Torbjørn er god i dag. Han står vanvittig godt i dag. Han står sånn at vi har muligheten. Han plukker mye fra både kant og straffekast. Det var dagen å ta det på, når Torbjørn har en slik dag, sier Berge.

TV3s programleder, Christian Ramberg, spurte også Norges landslagssjef om han kunne være ålreit fornøyd med mesterskapet om det ble seier mot Sverige, men likevel exit fra EM. Ramberg la til at TV3s håndballeksperter hadde diskutert det samme, og kommet frem til at det var mulig å være fornøyd.

- Nei. Vi har som mål å bli best. Så da er jeg ikke fornøyd med at vi ikke skal være med lenger nå. Langt ifra. Det går an å se litt bak resultatene, men det handler om å få med seg poeng, sier Berge kontant.

GOD: Torbjørn Bergerud hadde en god kamp mot Sverige, og leverte en spesielt god førsteomgang.

Fornøyd målvakt

Bergerud var godt fornøyd med egen innsats mot Sverige.

- Det var gøy. Det var deilig å få en slik kamp, men det var også med god hjelp av et bra forsvar i dag. Det var godt å få vise at jeg kan. Jeg vet det jo selv, men det er også godt å vise frem at jeg kan ha en ordentlig god match, sier Bergerud til TV3.

Bergerud ble utpekt som en sterk bidragsyter til Norges tunge tap mot Kroatia, men slo tilbake onsdag kveld. Han er klar på at det har vært en tung oppladning til møtet med Sverige.

- Det har vært utfordrende. Det har buttet litt imot, men jeg har hele tiden hatt troen på meg selv. Jeg har tenkt at neste kamp skal bli min kamp, og den kom i dag. Nå kom den kanskje litt sent, men sånn er det, sier den norske keeperen.

Selv om Bergerud er fornøyd med kampen, og at det ble seier, er det likevel tungt at Norges EM-eventyr nå er over.

- Det er kjipt, men vi visste også at det ville bli veldig vanskelig å vinne med fem mål i dag, sier Bergerud til TV3.

Sterk Bergerud



Lagene fulgte hverandre tett de første ti minuttene. De gangene lagene hadde mulighet til å stikke fra motstanderne, sørget godt keeperspill og tekniske feil for at det ikke ble noe av.

Spesielt målvakt Torbjørn Bergerud gjorde en god jobb, og leverte flere solide redninger i førsteomgang. Den norske keeperen reddet halvparten av skuddene før pause.

Norge klarte etter hvert å opparbeide seg en liten ledelse på svenskene, omtrent halvveis ut i den førte omgangen, ledet Norge med tre mål. Selv om svenskene knappet inn to mål, vartet Bergerud opp med en god strafferedning for å sikre den norske ledelsen.

Like før pause hadde Norge muligheten til å ta tilbake tremålsledelsen, men sviktet i angrep. I stedet åpnet det for at Sverige kunne kontre inn redusering til 11-12.

Jevnt

Tendensen med at lagene fulgte hverandre tett, fortsatte også etter pausen. Norge tok raskt tilbake tremålsledelsen, før svenskene på nytt slo tilbake.

Christian O'Sullivan stod frem i det norske angrepet, og bidro med både mål og målgivende pasninger. Samtidig fortsatte Bergerud det gode spillet i målet. Likevel klarte ikke håndballgutta å stikke fra svenskene, og i stedet fortsatte håndball-dramaet i Zagreb.

Norges trener, Christian Berge, tok timeout med et kvarter igjen av kampen, på stillingen 19-19. Heller ikke etter timeouten klarte Norge å sikre seg en ledelsen som trengtes for å ha håp om avansement.

Med knappe ti minutters spill igjen av kampen, banket Eivind Tangen ballen i tverrliggeren, og ut. Svenskene benyttet muligheten til å kontre, og det endte i stedet med at Sander Sagosen pådro seg en tominutters utvisning.

Jim Gottfridsson ble vist det røde kortet med omtrent seks minutter igjen av kampen, etter å ha taklet Sagosen.

Til slutt vant Norge kampen 28-25, noe som ikke var nok til å håpe på avansement i EM.

