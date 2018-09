Håndballsuksess for Nettavisen: - Fantastisk

- Vi har store ambisjoner på vegne av Nettavisen og Amedia-avisene når det kommer til sportsdekning og levende bilder.

Tirsdag ble det kjent at Nettavisen og Amedia har kjøpt rettighetene til å sende norsk topphåndball live.

To dager senere kan konserndirektør for innholdsutvikling i Amedia, Anders Opdahl, slå fast at håndballsatsningen er en suksess.

- Dette har vært en utrolig god torsdag morgen. Vi har fått en fantastisk respons fra håndballinteresserte over hele landet, og ikke minst i Nettavisen, som nå er hele Norges håndballavis. Håndballsatsningen har slått godt an, og det viser at Nettavisen og de andre Amedia-avisene er et fantastisk hjem for en stor norsk idrett, som håndball er, sier Opdahl om interessen for de seks kampene som onsdag ble sendt på Nettavisen.

FORNØYD: Konserndirektør for innholdsutvikling i Amedia, Anders Opdahl.

- Utrolig tilfredsstillende

Opdahl understreker at Amedias sportstilbud bare skal bli bedre.

- Vi har store ambisjoner på vegne av Nettavisen og Amedia-avisene når det kommer til sportsdekning og levende bilder. Og produktet kommer bare til å bli bedre med tiden. Derfor er det utrolig tilfredsstillende å se at vi allerede nå får så positive svar på denne reisen.

- Rettighetene til å vise håndball er en av flere viktige pilarer som gir et fantastisk utgangspunkt for Nettavisens sportsposisjon, samtidig som det treffer alle våre lokalaviser der ute. Investeringen vi har gjort i håndballrettighetene indikerer hva slags ambisjoner vi faktisk har.

Konserndirektør Opdahl er ikke i tvil om hvor håndballinteresserte bør klikke seg inn framover.

- Nettavisen ble fra og med i går hele Norges håndballavis.

- Oversteg all forventning

Også Nettavisens sjefredaktør, Gunnar Stavrum, smiler ekstra bredt torsdag.

Ansvarlig redaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen.

- Håndball er en spennende idrett, med gode lag over hele landet. Så vi kunne forvente stor interesse for å se toppkampene. Likevel oversteg dette alt forventning. Det er tydelig at de 135.000 som driver med håndball i Norge føler seg sulteforet på dekning i mediene.

Selv gleder Stavrum seg til å følge håndballen på Nettavisen framover.

- For en kristiansander er det spesielt moro at Vipers gjør det så bra. Så jeg er jo litt i målgruppen selv, og kommer til å se mange kamper.

